"Ciao Domenico", il ricordo del 22enne dall'ex scuola Itag San Pardo e dall'Us Bojano

LARINO. Dall'Itag (Istituto Tecnico Agrario e per Geometri) San Pardo di Larino una nota di cordoglio per la morte del 22enne operaio Domenico D'Amico.

«Purtroppo sabato sera abbiamo appreso una brutta notizia, quelle che non vorresti mai sentire. Ancora una volta, come sta accadendo troppo spesso in questi anni, uno nostro ex studente, di Bojano, diplomatosi solo qualche anno fa, perde la vita, sul posto di lavoro. Siamo tutti sgomenti; ci uniamo al dolore dei familiari e di tutti quei ragazzi che hanno condiviso con lui cinque anni nella nostra grande famiglia. Ciao Domenico!»

Il ricordo doveroso anche dell'Us Bojano, dove Domenico era in forza alla squadra. «Non vorremmo mai scrivere di queste cose. Ci lascia un giovanissimo campione. Campione oggi giorno non è solo chi sfonda le porte di gol ma, ancor di più, lo è chi come Domenico che lasciava lo sport che amava per il lavoro, che faceva tanti sacrifici nonostante la giovane età. Ti ricorderemo per sempre. Ci stringiamo alla famiglia in un momento così difficile.