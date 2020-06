Le corazzate del calcio europeo

TERMOLI. Il ritorno dei principali campionati nazionali di calcio del vecchio continente è la miglior notizia per gli amanti del calcio europeo. Sia il campionato di Serie A sia gli altri tornei più importanti sotto l'egida della UEFA, campionato francese a parte, dovrebbero essere portati a termine entro fine luglio in modo da dare non solo uno spettacolo importante ma anche le direttive per le coppe europee in programma per la prossima stagione. Andiamo a vedere, dunque, quali sono le grandi corazzate del calcio europeo nei top 4 campionati del momento.

Liverpool

Nonostante l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid lo scorso marzo, i campioni d'Europa in carica del Liverpool sono tra le grandi squadre del continente europeo. A dimostrarlo sono sia le statistiche sia il momento di forma di una compagine in grado di fare il vuoto in Premier League, competizione che non vince da trent'anni e sulla quale si era espressamente concentrata nella stagione in corso. Il tecnico tedesco Jurgen Klopp, uno dei grandi protagonisti degli ultimi mesi di videoconferenze e sedute tecniche da casa, è stato ingaggiato anni fa per riportare i Reds sia sul tetto d'Europa ma anche e forse soprattutto per farli tornare al trionfo nel campionato nazionale. Lo scandaloso vantaggio di 25 punti sulla seconda in classifica, ossia il Manchester City, rende il Liverpool la chiara favorita alla vittoria di questo campionato. Gli uomini di Klopp hanno fatto praticamente il vuoto in Inghilterra grazie alla potenza impressionante in attacco ma parte del merito di queste prestazioni va anche alla difesa. In totale i Reds hanno vinto ben 27 incontri e registrato appena un pareggio e una sconfitta, dei numeri assoluti che rendono l'idea della loro possenza.

Juventus

Rispetto a quanto visto in Inghilterra, in Italia i giochi sono molto più aperti. La distanza tra la Juventus capolista e la Lazio seconda è appena di un punto e le dodici giornate in programma preannunciano una lotta aperta e probabilmente fino all'ultima partita. Il panorama attuale del calcio italiano è quello di uno sport in ripresa, soprattutto grazie a una nazionale qualificata al prossimo europeo con dieci vittorie su dieci ma anche per via dell'aumento della competitività nel torneo di Serie A Tim. Tuttavia, è chiaro che grazie alla forza e all'ampiezza della propria rosa la Juventus rimanga la favorita alla vittoria del campionato attuale, come ben testimoniano le quote di 1,4 delle scommesse online di Betway al 12 giugno. Con lo scontro diretto contro i biancocelesti, i grandi inseguitori, in programma a metà luglio all'Allianz Stadium, la squadra allenata da Maurizio Sarri potrà effettivamente sfruttare il fattore campo, nonostante l'assenza del pubblico di casa, per poter allungare sui rivali diretti. Nonostante dodici giornate siano tante per definire il campione d'Italia, la voglia dei bianconeri di inanellare il nono titolo tricolore di seguito è enorme, e poter contare su fenomeni come Cristiano Ronaldo o Paulo Dybala è senza dubbio un vantaggio importante per Sarri in questa corsa.

Barcellona

In Spagna la lotta è tra le due grandi di sempre, ossia il Barcellona e il Real Madrid. Tuttavia, i catalani sembrano avere una marcia in più vista la rosa a disposizione e, soprattutto, visto il recupero di Luis Suarez, compagno di scorribande con cui Lionel Messi ha trovato maggiore intesa negli ultimi cinque anni. I due punti di vantaggio dei blaugrana sui merengues sono una rendita minima ma comunque importante nella volata finale del prossimo mese e mezzo, e grazie al ritorno dell'attaccante uruguaiano la squadra di Setién avrà a disposizione un altro asso nella manica da giocarsi nella lotta al titolo nazionale. Per il momento i 58 punti messi al sicuro dai catalani sono la conseguenza di una potenza offensiva assoluta, come testimoniano i 63 goal registrati finora, 14 in più rispetto ai madrileni che ancora non hanno trovato il modo di sostituire Cristiano Ronaldo, principale testimonial della marca Nike e grande rivale di Messi nei nove anni in cui entrambi hanno condiviso il proscenio della Liga. Tuttavia, nonostante lo status di favorito, la squadra di Messi dovrà fare i conti con la voglia di far bene del Real Madrid, una squadra sempre pericolosa.

Bayern Monaco

Chi sembra non avere rivali in patria è invece il Bayern Monaco, che dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund fuori casa ha messo il piede a tavoletta sull'acceleratore e piazzato una seria ipoteca sul campionato 2019/2020. La squadra bavarese, spinta dai goal di Robert Lewandowski, uno dei candidati alla vittoria della Scarpa d'oro, è dunque in rampa di lancio per imporsi per l'ottava volta di fila in Bundesliga, competizione in cui anno dopo anno riesce a mettere dietro le squadre che cercano di alzare la testa e di porre fine a un domino pressoché dispotico. I campioni in carica della Germania potrebbero quantoprima chiudere matematicamente i conti.

Liverpool a parte, Juventus, Barcellona e Bayern sono anche tra le grandi candidate alla vittoria della Champions. Perché, in fin dei conti, dominare in uno dei grandi campionati europei da uno status di grande squadra a livello continentale.