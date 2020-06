TERMOLI. Isola ecologica di via Carlo del Croix, arriva la replica della Rieco Sud.



«In risposta all’articolo pubblicato domenica 14 giugno 2020 su Termolionline inerente l’isola ecologica di via Carlo del Croix, la Rieco Sud ci tiene a precisare quanto segue:

In merito alle lamentale dei residenti, gli stessi hanno avuto modo di avere un incontro con l’Amministrazione Comunale nella persona dell’assessore Colaci, che ha già illustrato loro le linee guida suggerite dall’Amministrazione.

Inoltre il conferimento dei rifiuti presso l’isola ecologica in questione è sempre stato errato e di fatto fallimentare nella separazione dei rifiuti prevista dal sistema di raccolta differenziata porta a porta. Dai numerosi sopralluoghi effettuati negli ultimi 18 mesi, è emerso che le frazioni dei rifiuti all’interno dell’isola non vengono separate correttamente per tipologia ma gettate indiscriminatamente nello stesso sacchetto, trasgredendo di fatto le regole della raccolta differenziata del Comune di Termoli.

I rifiuti, inoltre, vengono conferiti in qualsiasi giorno della settimana, disattendendo, di fatto il calendario di raccolta dedicato e ostacolando la regolare gestione della stessa isola da parte dell’Azienda, costretta ad effettuare ripetuti svuotamenti quotidiani. A tale situazione di degrado e trasgressione del regolamento di igiene urbana da parte di alcuni cittadini, si aggiunge il gravoso fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti e Raee all’esterno dell’isola, con il conseguente deturpamento dell’intero quartiere, di forte connotazione turistica.

A decorrere da dicembre dello scorso anno, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Rieco Sud ha effettuato un medesimo intervento di rimozione dell’isola ecologica di via Cannarsa, ristabilendo di fatto un corretto conferimento dei rifiuti in tutta la via senza con questo apportare alcun disagio alla cittadinanza.

Il ripristino di una corretta gestione dei conferimenti darà modo al Comune di Termoli di individuare coloro che con un errato comportamento creano disagio all’intero quartiere».