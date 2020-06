Parte l'operazione Mare Sicuro, dispiegati mezzi e uomini della Guardia costiera

TERMOLI. Con l’inizio della stagione estiva il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ripropone l’operazione “MARE SICURO”, con l’obiettivo primario della tutela della Sicurezza della Navigazione e della vita umana, dell’ambiente marino e delle risorse ittiche, oltre che per garantire il sicuro svolgimento delle attività balneari.

Da oggi 15 giugno e fino al 13 settembre anche la Capitaneria di Porto di Termoli, a seguito di un aumento delle attività balneari, diportistiche e turistiche in genere, è pronto a mettere in campo sulle coste molisane e Pugliesi delle Isole Tremiti, ulteriori 3 (tre) mezzi nautici (gommoni) e circa 60 (sessanta) tra donne e uomini, personale specializzato e formato al salvamento ed al primo soccorso/BLS-D, impegnato a garantire lo svolgimento sereno e sicuro di tali attività, reprimendo quei comportamenti pericolosi ed illeciti posti in essere con l’inosservanza delle più elementari norme di sicurezza e/o con l’imprudente comportamento in mare di bagnanti e diportisti, spesso principale causa degli incidenti dalle conseguenze anche gravi.

Il dispositivo vedrà lo svolgimento di specifici pattugliamenti effettuati con mezzi terrestri e navali, che andranno a verificare il rispetto da parte delle unità da diporto delle zone di mare riservate in via esclusiva alla balneazione, nonché dei corridoi di lancio e delle boe delimitanti le acque riservate alla balneazione, il servizio di salvataggio ed il posizionamento, a cura delle Amministrazioni/Enti competenti, di cartelli monitori sulle spiagge libere, indicanti eventuali limitazioni alla balneazione sicura.

Particolare e specifica attenzione verrà rivolta agli apprestamenti di sicurezza degli stabilimenti balneari (pattino di salvataggio, presenza del bagnino ecc.), attività già avviata e che continuerà per l’intero corso della stagione balneare.

“Il mare, sottolinea il Comandante Massaro, va sempre affrontato con il massimo e dovuto rispetto, attraverso un approccio civile e responsabile, tale da non arrecare a se stessi ed agli altri pregiudizio alcuno; quest’anno si ricorda, altresì, di porre in essere particolare osservanza alle disposizioni Governative in materia di emergenza epidemiologica e distanziamento interpersonale, in relazione a quanto stabilito dal DPCM 17 maggio 2020 e più in generale dagli specifici protocolli di sicurezza. Il rispetto di poche, ma essenziali regole garantirà un’estate serena e felice per tutti”.

In caso di emergenza in mare è sempre attivo, su tutto il territorio nazionale, il “Numero Blu 1530”, un servizio gratuito per il cittadino, grazie al quale è possibile comunicare con il Comando della Capitaneria più prossimo alla località da cui viene effettuata la chiamata di emergenza, anche se questa avviene da telefonia mobile.

Tutte le informazioni, la modulistica, i contatti della sede della Capitaneria di Porto ed il quadro normativo di riferimento sono consultabili sul sito web istituzionale all’indirizzo: www.guardiacostiera.com/termoli.

Pillole di Sicurezza



1. Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni Psico-Fisiche

2. Anche se sei un buon nuotatore, non sforzare il tuo fisico

3. Dopo una lunga esposizione al sole entra in acqua gradualmente

4. Fai trascorrere almeno 3(tre) ore dall’ultimo pasto, prima di fare il bagno

5. Non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa

6. Se non sai nuotare bagnati esclusivamente in acque basse

7. Non allontanarti oltre i gavitelli che delimitano la zona di sicurezza per la balneazione

8. Non allontanarti dalla spiaggia oltre cinquanta metri usando materassini, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili

9. Evita di tuffarti dagli scogli

10. Osserva quanto previsto dalle ordinanze per la disciplina delle attività balneari e in particolare:

- Non recare disturbo alla quiete dei bagnanti

- Non portare animali sulle spiagge eccezion fatta per quelle dove è possibile

- Non montare tende, non accendere fuochi e non campeggiare sulla spiaggia, non fare il bagno in zone vietate