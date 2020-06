TERMOLI. Quell’indimenticabile serata al Teatro verde dello scorso anno rimarrà uno dei ricordi più belli dell’ultimo periodo per Amedeo Grieco, uno dei due mattatori del tandem comico Pio e Amedeo.

Siamo davvero dispiaciuti per la notizia luttuosa che ha colpito Amedeo Grieco, è purtroppo deceduta a soli 57 anni la sua mamma, Rosa, signora che abbiamo conosciuto tutti durante lo spettacolo tenuto al Teatro Verde dell'estate scorsa "La classe non è acqua", infatti sia la mamma di Amedeo che quella di Pio,spesso sono nominate nei loro spettacoli e proprio quella sera estiva i tantissimi spettatori presenti le hanno conosciute, anche loro molto spiritose, del resto il Dna è quello.

Ad Amedeo e alla sua famiglia come amico personale e come redazione estendiamo le più sentite condoglianze per la scomparsa della sua cara e adorata mamma Rosa.