Alluvioni 2013 e 2014, Consorzio di Bonifica deve risarcire aziende per 150mila euro

TERMOLI. Ennesima vittoria dello studio legale degli avvocati Daniele Di Vito e Gasperina Di Brino contro la Regione Molise ed il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno di Termoli. E’ di questi giorni infatti la notizia che il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli con sentenza pubblicata lo scorso 5 giugno 2020 ha accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti da alcune aziende ubicate in Basso Molise, a seguito dell’alluvione verificatasi negli anni 2013 e 2014, condannando il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno di Termoli e la Regione Molise, in solido tra loro, a risarcire la somma di circa 150mila euro per l’omessa gestione e manutenzione delle opere pubblica di bonifica da parte dell’ente consortile oltre che per il mancato esercizio della funzione di promozione e programmazione per la conservazione e la sicurezza idraulica del territorio da parte della Regione Molise.

Aumentano sempre più le sentenze di condanna nei confronti degli enti preposti alla tutela e alla salvaguardia del territorio da fenomeni di dissesto idrogeologico non adeguatamente attuati i quali producono danni rilevantissimi alle aziende insediate nel Basso Molise che per ciò stesso si vedono costrette a rivolgersi alla competente autorità giudiziaria per avere giustizia: autorità giudiziaria che sistematicamente condanna gli enti inadempienti all’esercizio dei propri doveri istituzionali. Anche in questo caso, come per tutti gli altri, ci aspettiamo che il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno e la Regione Molise provvedano con immediatezza al pagamento dei danni ingiustamente arrecati alle proprietà private delle aziende nostre assistite, spiacenti in difetto di dover ancora una volta adìre il Giudice dell’Ottemperanza con l’aggravio di ulteriori costi che saranno i cittadini a dover pagare.