“Piano Colao”, ricette su imprese e lavoro: niente di nuovo

TERMOLI. Il cosiddetto “Piano Colao”, redatto da una nutrita schiera «di esperti in materia economica e sociale», coordinati da Vittorio Colao, affronta sei aree tematiche «per il rilancio “Italia 2020-2022”». Trattarle tutte sarebbe troppo lungo. Qui mi limiterò a presentare il tema imprese e lavoro, che comunque è il più importante anche quantitativamente, visto che costituisce un quarto dell’intero documento.



Una premessa sul carattere politico del Piano Colao, che viene presentato come un documento “tecnico”, intendendo per tale un contributo oggettivo, scevro da suggestioni politiche. Questa è una mistificazione ideologica. I padri della scienza economica chiamavano la loro disciplina economia politica, perché avevano ben chiaro che l’aspetto economico e quello politico sono inscindibili; solo nel XX secolo si espunse la politica dal nome stesso della disciplina, per accreditare una sua presunta neutralità rispetto agli eventi sociali. Il Piano Colao è dunque un piano politico a tutti gli effetti; il che non è né un merito, né un demerito, ma semplicemente un dato di fatto.

Esaminiamo da principio le proposte del Piano Colao che riguardano il lavoro in senso stretto.

Un aspetto critico per le imprese conseguente alla pandemia consiste nel ricorso a turni aggiuntivi e al lavoro notturno e festivo per garantire un adeguato distanziamento fisico, con conseguente aumento dei costi relativi alle indennità per il lavoro disagiato. La soluzione proposta è di defiscalizzare tali sovra-costi, ponendoli a carico dello Stato. La stessa proposta è avanzata anche per il lavoro straordinario finalizzato a recuperare la produzione “persa” nella fase acuta dell’epidemia. Misure del genere possono essere accettabili, ma strettamente connesse all’emergenza Covid, in accordo con le rappresentanze sindacali e, comunque, senza violare i limiti contrattuali previsti per il lavoro disagiato, perché i lavoratori sono persone, con esigenze di vita che non si può pensare di compensare semplicemente pagando le indennità.

Inaccettabile è invece la proposta di sollevare gli imprenditori da ogni responsabilità civile e penale in caso di contagio contratto sul lavoro. Va bene estendere l’assicurazione Inail al contagio da Covid, ma con le normali regole dell’INAIL, che offrono all’imprenditore una parziale copertura di responsabilità civile e nessuna copertura penale.

Per regolare il lavoro a distanza (alias “smart working” o “lavoro agile”) si propone l’introduzione di un codice etico, quindi non cogente, e che si debba «valutare la performance sui risultati e non sul tempo impiegato (meno misurabile e non rilevante nel lavoro agile)». Proposta infondata ed ingiusta, funzionale ad incrementare l’autosfruttamento del lavoratore “agile”. Non è vero che il lavoro a distanza non possa essere misurato in assoluto in base al tempo di lavoro/collegamento. Sono strettamente legate alla durata del collegamento le attività lavorative relazionali a distanza (riunioni, aule, call conference), così come molte attività lavorative di tipo esecutivo gestibili da remoto (inserimento dati; raccolta ordini, reclami, denunce di sinistro; predisposizione fatture, buste paga e simili; servizi di vigilanza, allarme ed assistenza). In questi casi, può e deve contare l’orario, anche come fascia oraria predefinita. Quanto alla misurabilità, il computer registra esattamente l’operatività ed è in grado di riconoscere le pause (programma aperto, ma inattivo), che comunque vanno previste (almeno una pausa di 15 minuti ogni due ore di lavoro a distanza). Ci sono poi attività lavorative individuali di carattere creativo; in questi casi e solo in questi il corrispettivo per la prestazione lavorativa andrà concordato di volta in volta.

Andiamo malissimo con la proposta di «sospendere fino al 31/12/2020 le limitazioni all’utilizzo del lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro» (ex lavoro interinale, ndr); torniamo al trito e ritrito ritornello che flessibilizzare il lavoro fa bene agli affari, ma solo degli imprenditori.

La proposta peggiore in assoluto è la sanatoria del lavoro nero pregresso, in caso di emersione, con l’aggiunta anche di un periodo iniziale di riduzione contributiva e tributaria. Con il pretesto del rallentamento produttivo dovuto alla pandemia, si vorrebbe condonare la forma più odiosa di sfruttamento del lavoro. Non è di questi imprenditori che il paese ha bisogno per il suo rilancio produttivo.

Veniamo alle proposte legate all’impresa in quanto tale.

Il piatto forte è costituito da vantaggi fiscali, sotto forma di rinvio dei pagamenti, di compensazioni e di detassazioni; insomma l’armamentario del tax expenditure, che rispetto alla preferibile erogazione diretta di finanziamenti pubblici non fa risparmiare un centesimo, ma è meno controllabile per quanto riguarda i vantaggi ottenuti dalle imprese ammesse ai benefici. Descrivere i provvedimenti fiscali uno ad uno in questa sede sarebbe troppo lungo. Mi limito a segnalare il più vergognoso: la voluntary disclosure (sanatoria) del riciclaggio, che si otterrebbe pagando un’aliquota del 10%-15%; non solo, il 40%-60% di quanto pagato dovrebbe essere investito in “social bond” e/o nell’impresa stessa del riciclatore (!). La sanatoria riguarderebbe anche le sanzioni penali, purché vi sia una “coerenza” tra le somme emerse e la professione/attività svolta dal riciclatore, senza che questi debba giustificare la provenienza del denaro. Un provvedimento del genere non solo sarebbe profondamente immorale, ma finirebbe per incentivare il riciclaggio, creando l’aspettativa di future ulteriori sanatorie. Nell’indice del Piano Colao c’è anche la «regolarizzazione e rientro dei capitali esteri» di berlusconiana memoria, ma manca la scheda (per pudore?).

Ci sono poi proposte che tirano in ballo la Sace, impresa di assicurazioni dello Stato (tramite Cassa depositi e prestiti) specializzata nei rami credito e cauzioni. Per favorire la concessione dei crediti bancari alle imprese, previsti dal decreto liquidità, la SACE dovrebbe trasformare la garanzia del credito da pro solvendo, in cui la banca è indennizzata dopo che sono state esperite infruttuosamente le azioni di recupero, a pro soluto, cioè a prima richiesta. Non è un dettaglio: il costo assicurativo per lo Stato sarebbe notevolmente superiore. La Sace dovrebbe anche assicurare i crediti bancari delle imprese classificate “di solvibilità improbabile” (Utp: unlikely to pay), per fare ottenere liquidità alle aziende in crisi.

Il documento vuole favorire i pagamenti elettronici, nuovamente con vantaggi fiscali per chi compra e per chi vende e promuovendo una riduzione delle commissioni per gli esercenti. Ulteriori riduzioni delle commissioni sarebbero benvenute, ma è il caso di informare il pubblico che esse attualmente sono intorno allo 0,5%, se si usano bancomat, carte di debito o carte prepagate; la reticenza di alcuni esercenti e professionisti ad accettare la moneta elettronica nasce piuttosto dal tentativo di occultare il fatturato reale.

Concludo con il sostegno alle start up (nuove imprese) innovative. Manco a dirlo, la ricetta del Piano Colao consiste in una serie di detassazioni. Piuttosto sarebbe opportuno creare una banca pubblica di venture capital (oggi inesistente, sia pubblica che privata), che avesse la missione di entrare nel capitale di nuove imprese con un’idea imprenditoriale interessante ed utile al paese, di organizzarne e controllarne la gestione, fornendo loro consulenza, per poi uscirne e recuperare l’investimento (nel frattempo valorizzato) alla fine della fase di avvio.

Pino D'Erminio