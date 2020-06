Politica, quando ne siamo delusi la colpa può essere solo nostra

LARINO. Contrariamente a ciò che qualcuno pensa, a chi non abbia mai fatto politica attiva interessa poco ideologizzare. Ciò che preme è solo che Larino ritorni ad essere il centro che contava quasi 9mila abitanti e non questo che è calato a 6.500.

Certamente non si vota domani, ma mi domando se qualcuno voglia cominciare a tessere le fila di candidati da sottoporre all'attenzione di elettori che continuano a dimostrarsi distratti, forse perché hanno piena coscienza di avere già perso tutto.

Ma l'esempio si può estendere in ogni dove.

Sicuramente farebbero bene ad anticipare certe scelte, mantenendosi ben lontani da quei programmi fantascientifici che, in forza della legge, è diventato obbligatorio depositare per l’affissione all’Albo pretorio prima del voto. Oggi preparare la solita “smorfia” è cosa ben semplice. Basta frequentare la ‘rete’ per trovare promesse mirabolanti di ogni colore. Ma così si copiano e s'incollano solo i sogni che mai s’avvereranno, scritti senza manco preoccuparsi se i contenuti a cui si attinge siano compatibili, o meno, con la situazione locale. Il fatto è che non abbiamo bisogno di buoni pastori che, una volta eletti, si limitino a pezzeta’ ‘a mazza, senza seguire manco quello straccio di canovaccio redatto secondo i termini di legge. Il bello è che, oggi, tutti si sono rotti le scatole, ma hanno persino paura di commentare sui ‘social’ ciò che palesemente non va nei nostri reggitori.



Eppure ritenere di dovere applicare sostrati ideologici, in un Comune dove si tratta di gestire semplicemente servizi per la Città, significa mangiare cavoli a merenda. E, quindi, è ingiusto pensare che, mettendo insieme soggetti di diversa estrazione mentale e culturale, la barca comunale potrebbe affondare. Questa dell'appartenenza alle tessere è soltanto un alibi per i politicanti ed un modo per rimanersene chiusi in tante comode caselle ad uso di certi elettori. Di fatto mal si capirebbe perché, in un condominio più allargato - qual è un Comune (che

ha le sue regole, precise ed ordinate, predisposte dallo Stato per regolare le autonomie) - personaggi di sentire diverso non possano avere

le medesime abilità e pensarla allo stesso modo sulle modalità di gestione di uno scuolabus o di una mensa scolastica. Il problema residuo è uno solo: bisogna scovarli certi personaggi, magari con il vecchio metodo socratico dell'attenzione estrema.

Invece si continua a votare sulla scorta di presunte priorità programmatiche e politiche o, peggio ancora, per familismo, per comodità contingenti o per altri rapporti di comparaggio. Il risultato? Pessimo! Winston Churchill, che pure a Larino non c'è mai stato, ha lasciato scritto che certi 'politici' "sono come Cristoforo Colombo. Partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. E tutto questo lo fanno a spese degli altri". Non esistono priorità di tipo politico per amministratori che, periodicamente, devono solo far pulire le caditoie dell'acqua (per non far allagare le strade quando piove) oppure far sostituire le lampadine della luce pubblica o magari aggiornare periodicamente le tariffe per le occupazioni di suolo pubblico (e via di questo passo). Eppure manco a questo attendono.



Chiunque può avere idee su come impostare le cose; ma quando proprio qualcuno (i pochi che non hanno paura della propria ombra) che ha votato un certo Esecutivo si esprime su "Facebook” in modalità disarmanti, c'è da preoccuparsi:"Ho votato in un certo modo, ma oggi posso dire tranquillamente che ho fatto male a mettere la croce su di un certo simbolo. Ci siamo solo illusi!". Ed un altro :"Mi hanno ricordato figure di ieri che - dopo 40 anni di mala politica fatta sulle spalle di un nosocomio e sulla pelle di chi se ne serviva, dopo esserselo svenduto - oggi fingono di pontificare su come salvare quella stessa struttura quando ormai la diritta via è stata smarrita". Naturalmente il ragionamento meriterebbe di distinguere tra figure e figure; ma un fondo pure sembrerebbe averlo. Perciò lasciamo stare certe vecchie nomenclature ideologiche e "cerchiamo" uomini nuovi. Soprattutto inquadriamoli bene perché se, nel prosieguo, dovessimo ancora una volta rimanere delusi, la colpa sarà stata nostra, soltanto nostra.



Claudio de Luca