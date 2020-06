GUGLIONESI. Su Instagram si nasconde dietro lo pseudonimo di shynessofellie (la timidezza di Ellie in italiano), nella realtà si chiama Daniela Lapiccirella ed è una giovanissima artista di origini pugliesi (è nata a Foggia), ma naturalizzata molisana dove vive con la famiglia a Guglionesi, cresciuta a pane e musica. Poco più che ventenne (li ha compiuti il 4 giugno scorso), occhi ghiaccio, viso acqua e sapone, pelle di ceramica e capelli castani, con la sua voce calda e scura, dal timbro pieno e potente che si imprime subito nelle orecchie e nel cuore, conquista Instagram dove fa incetta di like e di commenti.



Con le sue cover, i cui brani sono registrati dal vivo nella sua cameretta a fare da sottofondo, Daniela ripercorre la storia della grande musica mondiale, adattando i grandi successi alle sue corde: dagli AC/DC, passando per i Queen fino a Bob Marley, senza tralasciare gli artisti italiani come Laura Pausini, Mia Martini e Vasco Rossi, solo per citarne alcuni. Fin da piccolina la timida Ellie inizia a muovere i primi passi verso quella che oggi è la sua passione, ascoltando vari generi musicali ed assorbendone i ritmi e le emozioni. La svolta arriva nel 2014, quando «per Natale ho ricevuto una chitarra in dono da mio padre - commenta a TermoliOnLine – Ho imparato a suonarla da autodidatta, grazie all’aiuto di internet». Da questo momento in poi la sua chitarra è sempre stata con lei, una fedele compagna di vita che l’ha accompagnata sia durante l’adolescenza sia durante il percorso di studi: «Ho sempre suonato nella mia cameretta o nel convitto di Roccaraso, dove ho studiato all’Istituto Alberghiero presso cui mi sono diplomata lo scorso anno».

I video pubblicati sul suo profilo Instagram, cui è collegato anche un canale su Tik Tok, in poco tempo hanno raggiunto centinaia di persone, attratte dalle innate doti canore di Daniela e dalla sua timida e forte corazza dietro cui si cela un talento naturale: «Sono sempre stata molto timida e non ho mai pensato di pubblicare video su internet, fino al 26 marzo scorso quando ho deciso di aprire una pagina su Instagram per realizzare il mio sogno, quello di fare musica ed arrivare al cuore delle persone attraverso la musica».

La riservatezza, che per altri sarebbe un ostacolo, diventa il punto di forza di Daniela, quello da cui trae non solo l’energia ma anche l’ispirazione. A cominciare dal nome della pagina shynessofellie: «Il nome Ellie non è scelto a caso, ma ha un suo significato. A scuola lo usavo nei temi: quando volevo rimanere in anonimo, quando facevo qualcosa legata all'arte, come un semplice disegno o una poesia per qualche manifestazione. Ellie la vedo come la parte di me che viene fuori quando mi stacco dalla parte di me ordinaria, quando devo scrivere, quando suono un brano».

Daniela, oltre ad essere una cantante dalle incredibili doti, è anche una romantica sognatrice, capace di trasformare la semplice quotidianità in poesia e in musica: «La musica è in tutto ciò che facciamo e non parlo solo di una canzone, ma anche del semplice rumore del vento oppure della pioggia. Siamo costantemente circondati da suoni e lo trovo meraviglioso. Sul mio profilo, per ora, realizzo cover di canzoni che sono importanti per me o per le persone che mi seguono. In qualche modo cerco sempre di accontentare tutti. Un giorno spero di realizzare il mio sogno, spero che le persone si emozionino mentre ascoltano la mia musica o i miei testi. Voglio arrivare dritta al loro cuore».