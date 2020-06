Parcheggio selvaggio al cubo: su marciapiede, strisce pedonali e scivolo per disabili

TERMOLI. Un parcheggio che definire selvaggio è quasi eufemistico.

Uno capisce le difficoltà di poter parcheggiare in centro ma c'è un limite a tutto, capiamo anche la difficoltà ora che non c'è più il lockdown di trovare uno stallo libero, perché la circolazione è tornata quasi ai tempi pre-Covid, ma non si può - anche se magari per poco tempo - parcheggiare in pieno centro in questo modo sconsiderato.

Questo automobilista con questo parcheggio se fosse stato giustamente multato avrebbe collezionato non una, non due ma forse anche tre contravvenzioni, parcheggio su marciapiede, su strisce pedonali e sullo scivolo per disabili, davvero un record non invidiabile.