CASACALENDA. Ancora un importante riconoscimento per le Scuole di Casacalenda. La classe 4° della Primaria, sotto l'attenta guida della Maestra Maria Carmela Guerrera, ha infatti ottenuto il secondo posto nel prestigiosissimo concorso nazionale “Missione Terra – Global Goal Protocol”, indetto da A2A nell’ambito delle iniziative del Progetto Scuola. Il concorso, dedicato ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ha chiesto alle scuole di realizzare un elaborato dedicato quest’anno all’istruzione di qualità, equa ed inclusiva. L’iniziativa ha coinvolto 126 scuole del territorio nazionale di ogni ordine e grado scolastico, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado. Con il filmato "Dalle Lezioni alle Emozioni" i ragazzi di Casacalenda ridisegnano in modo struggente e singolare questo tempo drammatico e straordinario attraverso un diario che non è solo cronaca e che è diventato già storia.

Queste le parole della Maestra Maria Carmela Guerrera, referente del progetto, che accompagnano il lavoro: "La scuola che mette in atto le buone pratiche è un luogo privilegiato, è lo spazio attraverso cui crescere per diventare cittadini consapevoli di esercitare quella cittadinanza attiva a cui tutti aspiriamo, soprattutto in questo momento emblematico che ci rimanda a più sagge interpretazioni del mondo e della vita.

Le nostre scuole sono “officine”, luoghi di dialogo e di condivisione di valori. Durante questo tempo sospeso non ci siamo “scollegati”: ogni giorno abbiamo intessuto una trama fatta di storie personali, racconti e emozioni scrivendo ciascuno il nostro Diario.

Nelle pagine è custodito il tempo della relazione a distanza! Il tempo delle parole scritte ai nonni, alle mamme e ai papà, ai compagni di classe...

Come insegnante di una quarta classe composta da 19 alunni, tutti speciali, mi piace poter condividere un pezzo di questo tempo sospeso.

Ho cercato di costruire un collage di momenti vissuti da ciascuno di noi, lontani dalla classe e dalle abitudini della quotidianità: la narrazione scritta individuale si è trasformata nel fil-rouge virtuale sul quale corrono le emozioni delle nostre storie.

È bello immaginare che le emozioni si sono legate alle lezioni, in modo da colmare il vuoto nelle caselle del nostro calendario di classe.

Questo lavoro sarà lo scrigno dei ricordi, la memoria collettiva delle nostre storie che sono parte di una storia più grande di noi!"

Grande soddisfazione naturalmente ha espresso il dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo Statale di Casacalenda, Filomena Giordano, per l'ennesimo riconoscimento ad una comunità scolastica, che nonostante le difficoltà e le limitazioni, riesce ad essere punto di riferimento fondamentale di crescita civile e culturale di un ampio territorio della nostra regione.