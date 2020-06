«Riposerà coi suoi angeli», cordoglio Turismol e Sae 112 per la scomparsa del piccolo Marco Gentile

TERMOLI. Una notizia tremenda quella che ci è piombata addosso oggi, un lutto che ha coinvolto la famiglia Gentile e l'amico Matteo, presidente e fondatore del Sae 112 e uno dei pilastri di Turismol.

Proprio da queste due associazioni arriva il messaggio di cordoglio sincero e profondo per la scomparsa del piccolo Marco, a cui si associa Termolionline.

«Ci sono momenti in cui le parole servono a poco... Ma tra le gioie delle nostre associazioni dobbiamo far spazio ai dolori… nella famiglia Turismol e nel Sae 112. Da poche ore papà Matteo Gentile e a la sua amata famiglia perdono il loro piccolo angelo Marco a cui noi tutti abbiamo sempre voluto bene fin dai suoi primi giorni di vita... Possa riposare adesso tra i suoi angeli che in tutti questi anni non l’hanno mai lasciato... A Matteo, le tue battaglie di vita e questa dolorosa perdita possano renderti uomo ancor migliore di quello che già sei…non lo dimenticare. Ti abbracciamo fraternamente».