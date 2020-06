TERMOLI. Torna la conferenza stampa de visu anche in sala consiliare a Termoli, presenti il sindaco Francesco Roberti, il vice Enzo Ferrazzano e l'assessore Michele Barile.

Dopo il lungo periodo di isolamento e di mancanza per ovvi motivi degli incontri dal vivo, siamo tornati in sala consiliare del comune per la presentazione del servizio salvamento che l'amministrazione comunale ha affidato per gli arenili liberi.

Già domenica scorsa abbiamo parlato in diretta Facebook con uno dei ragazzi addetti alla sorveglianza spiaggia e sicurezza bagnanti appunto sulla spiaggia libera.

Quest'oggi la società che cura il servizio è stato rappresentato dal responsabile di zona Christian Di Santo, che oltre a parlarci delle zone dove si troveranno presenti i loro collaboratori, su 5 postazioni due al litorale nord e tre a quello sud di Rio Vivo, ci haanche presentato due altri protagonisti, i cani addestrati al salvamento che vigileranno pronti ad intervenire adeguatamente all'occorrenza. Senza dimenticare anche un servizio di moto d'acqua che invece che da terra, terranno d'occhio che tutto fili lisci, dall'interno del mare.

Altre novità ce le ha fornite l'assessore alla Cultura e Turismo e Spettacolo Michele Barile, che ha sì confermato che questa estate appena cominciata per via delle norme anti-Covid, sarà un'estate ai minimi termini, non ci sarà il gremito cartellone dell'estate termolese che dopo 62 anni ininterrotti, grazie alla pandemia, quest'anno sarà ridotto a cartellino, ma questo non vuol dire che non ci saranno eventi estivi.

In massima parte saranno concentrati al teatroVerde del Parco Comunale, di cui nelle prossime ore uscirà il bando per la gestione stagionale.

A proposito delle feste agostane ci ha assicurato che si terranno, ma certamente non nei termini delle stagioni scorse, dimentichiamoci l'affollatissima processione di San Basso con le tantissime persone a bordo.

Dal vicesindaco Ferrazzano abbiamo saputo che il servizio navetta che porta e riporterà i bagnanti al mare e al parcheggio auto in città ci sarà ma con numeri limitati di persone a bordo, sempre per gli ovvi motivi.Quest'anno le giostre di san Basso torneranno in piazza del Papa e nello spazio in viale Marinai d'Italia si avrà uno spazio adibito al parcheggio libero per auto.

Nei weekend a partire dal prossimo ci sarà il blocco al traffico nel centro città dalle 20 alle 2 di notte il venerdì, sabato e domenica.