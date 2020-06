Le app bitcoin che dovresti installare per restare al passo

TERMOLI. Il settore finanziario delle criptovalute, di cui bitcoin è la capostipite, si evolve costantemente tanto che essere sempre aggiornati può risultare difficile se non si dispone dei giusti strumenti. Per il possessore di criptovalute, e ancor più per l’investitore, tali mezzi possono rivelarsi fondamentali per cogliere tutte quelle opportunità di investimento che di volta in volta sono proposte dalle nuove startup del settore. Per restare al passo con i tempi ti suggeriamo una serie di app bitcoin utili a conservare al sicuro i tuoi crypto asset, per restare aggiornato con tutte le novità del settore o per investire in sicurezza.

Le app per investire nelle criptovalute

Il “bello” della tecnologia digitale è la possibilità di portare con sé, all'interno dello smartphone, gli attrezzi indispensabili per investire nelle criptovalute. Le applicazioni sviluppate negli ultimi anni sono numerose e delle volte si rischia di perdere l’orientamento. Il consiglio è di affidarsi sempre all'app dedicata della piattaforma di investimento prescelta: ad esempio, si sceglierà bitcoin revolution app come applicazione del servizio di trading omonimo. Scegliere di usare l’applicazione appositamente sviluppata dal servizio di trading a cui ci si è affidati ha un duplice vantaggio: i propri fondi non sono visibili a società terze e si è in grado di operare sulle posizioni di investimento usando un'interfaccia familiare che dispone delle stesse caratteristiche della versione desktop. Ovviamente, non c’è trading informato senza un'applicazione di settore che ci fornisca segnali utili; quindi eccola presentata nel prossimo paragrafo.

Blockfolio nel dettaglio

Blockfolio è l’applicazione ideale per i “cassettisti” che hanno bisogno di monitorare l’andamento nel medio e lungo tempo degli asset digitali posseduti, ma anche di leggere informazioni sempre aggiornate dalle fonti dirette. L’applicazione compie un monitoraggio costante dei prezzi di tutte le criptovalute e token esistenti, può monitorarli tenendo conto del prezzo medio globale o di uno specifico exchange di criptovalute. Blockfolio incorpora anche “Signal”, uno strumento attraverso cui leggere le notizie più recenti sulle criptomonete pubblicate direttamente dai team di progetto. Lo strumento “News” completa l’area informativa, qui sono suggerite le notizie più recenti e rilevanti per il settore delle criptovalute. L’opzione che contraddistingue Blockfolio è “Exchange connections” attraverso la quale l’investitore ha la facoltà di connettere più account contemporaneamente dei propri exchange di fiducia, così da monitorare lo stato dei propri asset e aprire o chiudere posizioni di trading all’occorrenza.

Coinbase wallet app

Concludiamo con Coinbase wallet, sviluppata dal noto exchange di criptovalute, è un'applicazione evoluta perché oltre a offrire la sicurezza di un portafoglio di criptovalute tradizionale, è anche una porta d’accesso al Web 3.0 e al mondo di Ethereum. Da un lato quindi, conservi criptomonete come bitcoin, ETH, litecoin e i token compatibili con gli standard Ethereum, compresi quelli da collezione (CryptoKitties), mentre dall’altro usi l’applicazione per accedere a una vasta serie di servizi disponibili nel Web 3.0 che potranno ampliare i tuoi orizzonti finanziari.

Altri esempi di applicazioni finanziarie decentralizzate accessibili attraverso il portale di Coinbase wallet sono: Maker Oasis, Compound, Uniswap, Peepeth e CryptoCare. Rimangono dunque da scoprire le caratteristiche avanzate del wallet tra cui il riconoscimento biometrico e l’uso di 10 portafogli ETH diversi contemporaneamente.