TERMOLI. Affrontare la fragilità di un momento storico in uno stato come il Venezuela, abitato da numerosi italiani e vessato da una crisi politica e sociale che sembra non conoscere fine ed a cui, da qualche mese, si è aggiunta l’emergenza sanitaria da Covid-19, potrebbe essere un’impresa da eroi. E, in fondo, lo è se sommiamo le situazioni che la popolazione dello stato fronteggia quotidianamente: malnutrizione, carestia, farmaci non reperibili e malattie. È in questo frangente, dove nessuno sembra riuscire ad operare, che nasce il progetto dell’Accademia Rossini di Termoli che, attraverso lo slogan "Una Nota in più per i bambini del Venezuela", ha raccolto medicinali e strumenti musicali da far recapitare ai bambini e giovani dell'Orchestra Giovanile dello stato Vargas in Venezuela.



Un faro di speranza, alimentato dalla grande solidarietà messa in piedi da Domenico Lombardi, figlio di Romano che nel 1980 fondò l’accademia e che il Venezuela lo conosce bene, assieme al grande cuore di medici, professori di musica, amici e semplici cittadini termolesi e non che hanno contribuito alla riuscita della beneficenza. I beni sono stati consegnati lo scorso febbraio, prima che la pandemia ci costringesse a ridimensionare abitudini e stili di vita, sia agli ospedali dello stato Vargas che nei centri di aiuti sociali che, quotidianamente, lottano contro i problemi dello stato e in aiuto della popolazione.

In un momento in cui regna un caos di origine politica, economica e sanitaria e la popolazione venezuelana paga lo scotto maggiore, arriva un arcobaleno di speranza: un gesto di umanità sincera, partito dal profondo del cuore, nei confronti dei più deboli che, troppo spesso, sono invisibili agli occhi dei più, che riesce a cambiare in meglio la vita di qualcuno. Si tratta di un primo step solidale cui, molto presto, se ne aggiungerà un altro: a settembre, infatti, l’Accademia Rossini dovrebbe organizzare un’altra raccolta di farmaci da inviare in Venezuela in soccorso delle fasce più vulnerabili.