Parcheggio al posto delle giostre, è realtà l'idea lanciata due anni fa da Termolionline

TERMOLI. Nel marzo 2018 l'editore di Termolionline lanciò come idea quella che era un suo vecchio pallino: ossia trasferire in altra sede le giostre che ad agosto arrivano a Termoli per caratterizzare l'offerta ricreativa tra festa patronale e Ferragosto, insediando nello spazio di Rio Vivo un parcheggio per autovetture, vista la penuria di posti a disposizione durante l'alta stagione.

Ebbene, nella conferenza stampa di ieri mattina, in sala consiliare a Termoli, questa idea si è trasformata in realtà, seppur 27 mesi dopo.

Non ci sarà il trasloco nel triangolo che Nicola Montuori aveva ipotizzato sempre nell'area portuale, visto che le giostre torneranno nella sede di piazza Giovanni Paolo II, che da quasi trent'anni viene utilizzata dopo che furono fatte sloggiare dal piazzale principale del porto per motivi di sicurezza.

Ma quale fu il ragionamento addotto dall'editore su questa proposta? Ecco la sua idea.

"Termoli soffre, soprattutto d’estate, la carenza di parcheggi. Per fortuna c’è una gran mole di gente che si riversa nella nostra città e purtroppo il più delle volte gli automobilisti sono costretti a fare lunghissimi giri per trovare un parcheggio, talvolta non riuscendoci. Abbiamo un’idea da suggerire all’amministrazione e se dovesse trovare l’interesse da parte di chi può decidere favorevolmente, consigliamo di mettersi subito all’opera visti i tempi non proprio veloci con i quali di solito si realizzano opere seppur di semplice attuazione.

L’idea è quella di adibire a parcheggio quel grosso tratto di arenile all’inizio della spiaggia di Rio Vivo, dove da qualche anno stazionano le giostre in occasione delle feste patronali.

L’area è a poche centinaia di metri dal centro della città ed eviterebbe quindi l’intasamento veicolare al quale siamo purtroppo abituati da troppo tempo.

L’opera porterebbe tre grossi vantaggi alla comunità. Il primo, senza dubbio il più evidente, si darebbe una grande risposta alla mancanza dei parcheggi. Da un calcolo approssimativo che abbiamo fatto insieme a un ingegnere, data l’ampiezza del sito, ci andrebbero comodamente almeno 400 auto. Il secondo è che si darebbe lavoro almeno a una decina di giovani come addetti alla gestione dei parcheggi per un periodo non inferiore ai tre mesi, giugno, luglio e agosto e di questi tempi sarebbe cosa assai positiva. Il terzo vantaggio è che le entrate mensili coprirebbero i costi del personale, quindi zero spese per le casse comunali, a parte i fondi necessari all’adeguamento dell’area a parcheggio per auto.

Questo è ciò che Termolionline propone all’amministrazione, sperando nel buon senso che porterebbe alla soluzione dell’iter necessario per la realizzazione dell’opera. Noi ovviamente non abbiamo il potere per decidere, ma quello di consigliare si. A voi…."

Quest'estate l'idea si trasforma in realtà.