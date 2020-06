Generazione "Copia e incolla", scempi della telematica e Pubblica amministrazione

TERMOLI. La Pubblica amministrazione e gli “scempi” della telematica.

Da diversi anni, la telematica ha alleviato l’operosità di una gran quantità di corregionali. Ma, nella Pubblica amministrazione, le cose non funzionano meglio perché la creatività è altro rispetto all’odierno copia-incolla. Eppure, in qualche ente, c’è chi trascorre le proprie ore di lavoro al ‘p.c.’, mostrando di ritenere che, per raggiungere un alto grado di produzione, possa essere sufficiente schiacciare la tastiera che ha davanti, fumare continuamente e rispondere al cellulare.

Non è da escludere che, con la telematica, abbia a mutare pure il modo di governare, al punto che possa concretarsi un’èra di nuovi Faraoni che, potendo disporre di tante persone incardinate nelle dotazioni organiche della Regione, delle Province e dei Comuni potrebbero meditare di costruire nuove piramidi o altre grandi opere per utilizzare al meglio questi moderni “schiavi”. Il fatto è che ben difficilmente la P.a. potrà avviarsi in direzione di nuove servitù coatte, dal momento che – con la spersonalizzazione dei singoli – si verrà determinando un processo di generale rincretinimento atto a risolvere tutti i problemi del tempo libero. Naturalmente vanno fatte le dèbite eccezioni, nel rispetto di tutte le persone che abbiano da conto

le virtù della propria intelligenza.

Il fatto è che, da tempo, in terra di Molise, non nasce più un Vincenzo Cuoco, un “Ciccillo” Jovine, un Francesco d’Ovidio e manco un nuovo Jacovitti. I giovani dei licei conoscono sì il nome di tutti i componenti delle grandi squadre di calcio e di tutti i cantanti ma ignorano le generalità di coloro che hanno conquistato un Premio Nobel; per di più, bene spesso non leggono gli Autori contemporanei e neppure quelli antichi. Forse hanno deciso di ignorare la Storia, di rifiutarla, solo per vivere bene nel presente, specialmente se sono figli di qualcuno che conta e che – per ciò stesso – potrà lasciargli una ‘cadrèga’ in eredità. Tuttavia si può essere certi che le presenti generazioni non si porranno il problema del tempo libero. Se ne staranno appoggiati ai “muraglioni”, con le mani in tasca, oppure siederanno a terra come i pinguini.

In effetti, fatta eccezione per le api e per le formiche, gli animali non lavorano; eppure campano benissimo, senza mai annoiarsi. La noia, sofferenza causata dall’inerzia o dalla monotonia, colpisce soltanto l’uomo intelligente e laborioso, almeno quando sia obbligato a non fare alcunché. Solo l’imbecille non conosce la noia perché ha bisogno unicamente di vivere. Ed è appunto a questo che sta provvedendo la telematica. Naturalmente non si verificherà una totale decadenza dell’intelletto perché, come nell’antichità, le capacità diventeranno privilegio di pochi individui che, per potere vivere indisturbati, pascoleranno le masse e le adibiranno – se sarà necessario - ai lavori pesanti. La vera riserva dell’umanità non è il petrolio (e

neppure l’energia atomica), ma gli imbecilli. Per fabbricare la Reggia di Caserta, con le sue 1.200 stanze e l’immenso parco), l’architetto Van

Witel si servì di alcuni artisti, di un gruppetto di artigiani, ma poteva disporre di 2.000 “schiavi”.



I figli della telematica vivono in ogni comunità. In carenza di altre prospettive, sognano di diventare politici o almeno politicanti od accattoni della politica. Ebbene, se (fatte le dèbite eccezioni) questo è vero, l’elettore impari a capire quale ruolo potrebbe potenzialmente incarnare chi si presenta in sua rappresentanza. Fare politica è una cosa seria. Una ‘polis’ deve crescere continuamente; e, quando ciò non avvenga, vuol dire che il nostro ”uomo di fiducia” ha fallito (e noi con lui). Perciò, i corregionali dovrebbero intendere che non si può più votare per gente che si improvvisa sindaco, assessore o consigliere da un giorno all’altro. Una volta, quando i partiti costituivano un punto di riferimento nelle varie comunità molisane, chi

avesse voluto impegnarsi in politica doveva affrontare una sorta di ‘cursus honorum’. Perciò, doveva iscriversi ad una sezione, frequentarne attivamente le attività, farsi eleggere – per i propri meriti – nel Direttivo, infine tendere ad assumerne la Segreteria. Soltanto alla fine poteva aspirare ad una candidatura che, rigorosamente, lo avrebbe fatto diventare consigliere, assessore e – forse! – pure sindaco, consigliere regionale e deputato.



Claudio de Luca