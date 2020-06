Ancora una voragine sulla strada a Montecilfone

MONTECILFONE. A distanza di cinque mesi e poco più nuova voragine a Montecilfone, che ha squarciato il manto stradale e con ogni probabilità è stata causata da una infiltrazione d’acqua dovuta a una rottura idrica. La diagnosi esatta ci sarà oggi, quando sarà effettuato il sopralluogo dei tecnici di Molise Acque, chiamate ancora una volta in causa dal sindaco della località arbereshe, Giorgio Manes. A differenza della voragine di via Roma del gennaio scorso, stavolta la zona transennata è in prossimità di un vicolo chiuso e non è stato necessario modificare il flusso viario.