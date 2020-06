Petacciato, l'opposizione ricorda in Consiglio comunale la figura di Nicolino Fratangelo

PETACCIATO. Lunedì scorso si è tenuto il primo Consiglio comunale a Petacciato dopo la lunga quarantena. «Come minoranza abbiamo voluto cogliere l'occasione per ricordare finalmente a livello istituzionale Nicolino Fratangelo, storico e indimenticabile funzionario del Comune di Petacciato - riferiscono i consiglieri di opposizione Giuliana Ferrara e Matteo Fallica - sono passati quasi quattro mesi dalla sua tragica scomparsa. Abbiamo voluto ricordarlo dai banchi del Consiglio, suggerendo di predisporre un riconoscimento verso la sua lunga e meritoria attività professionale all'interno del nostro municipio: l'intitolazione a suo nome di una stanza del Comune con l'allocazione di una targa in suo ricordo. Non abbiano voluto presentare alcuna mozione ufficiale che impegnasse il Consiglio, preferendo che il suggerimento si trasformasse in atto spontaneo di tutta l'amministrazione. Il sindaco ci ha risposto che la proposta verrà valutata».