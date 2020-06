Carletto, il camaleonte simbolo dei sofficini alla scoperta del Molise

TERMOLI. Non solo turisti reali o visite virtuali: il Molise attira anche gli occhi di Carletto, il celebre camaleonte che, grazie al motto di “Tu non hai fame?”, sponsorizza i prodotti a marchio Findus. Qualche giorno fa, sul profilo personale del cartoon è apparsa una foto di Carletto, con tanto di mascherina che sponsorizza i prodotti surgelati dell’azienda, sulle sponde del lago di Castel San Vincenzo, uno degli specchi d’acqua più caratteristici della regione. In concomitanza con l’avvio della fase 2 in seguito alla pandemia da Covid-19, l’azienda italiana leader dei prodotti surgelati ha puntato sull’Italia, ‘inviando’ (virtualmente) la sua mascotte alla scoperta dello stivale: per inaugurare il suo viaggio è stato scelto proprio il nostro splendido Molise.

La foto, destinata a sponsorizzare i prodotti del celebre marchio, è stata accompagnata dallo sfottò di maggior successo mai ideato per una regione italiana: «Oh, esiste davvero! A scoprire luoghi inesplorati». Ben presto l’immagine, creata grazie all’utilizzo di programmi di grafica, ha fatto il giro dei social, raccogliendo oltre 5mila 500 reazioni e più di 300 commenti non tutti positivi. Moltissimi, infatti, hanno aspramente criticato lo sfruttamento dell’immagine del Molise al solo scopo di sponsorizzare i prodotti, mentre altri hanno risposto con apprezzamenti genuini, nei confronti della natura incontaminata dello splendido lago alle spalle del camaleonte.

Carletto, pur essendo solo un disegno, può contare su un seguito corposo di quasi 10mila persone (solo su Instagram), intente a scoprire le magiche avventure del camaleonte un po’ goffo e sempre affamato che, con il trascorrere degli anni, è riuscito a farci sentire parte di una grande famiglia. Una pubblicità nella pubblicità che non solo incentiva le vendite dei prodotti, ma promuove luoghi italiani incantevoli e, spesso, poco conosciuti, attirando turisti e visitatori.