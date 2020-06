Vendite promozionali prima e dopo i saldi, approvato il calendario in Molise

CAMPOBASSO. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Vincenzo Cotugno, ha approvato la proposta di legge che autorizza le vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti il periodo dei saldi estivi (primo agosto) e nei venti giorni successivi. Il provvedimento, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale che disciplina il settore, è stato adottato al fine di consentire ai commercianti di gestire in maniera più flessibile le iniziative di vendita "in un momento difficilissimo e di fortissima crisi di liquidità" determinato dall'emergenza Covid-19. (Fonte Ansa.it)