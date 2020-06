TERMOLI. Sara pronta per giovedì, la rinnovata rotatoria in viale Marinai d'Italia di fronte all'ingresso del porto turistico “Marina di San Pietro “.

Giorno che coinciderà con la venuta a Termoli dell' Ammiraglio ispettore capo e comandante generale del corpo delle Capitanerie di Porto Giovanni Pettorino. Una rotatoria pensata e diretta a distanza nei lavori da Daniele Marinucci che rappresenta uno dei simboli cardine della marineria ,la Rosa dei venti costruita e montata in legno in pochissimi giorni dagli uomini del cantiere della Marinucci Yacthing in queste ultime ore saranno presenti per gli ultimi ritocchi prima della visita del prestigioso ospite della Guardia costiera.