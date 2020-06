Il 24 giugno partono i lavori di messa in sicurezza del serbatoio di Montecilfone

MONTECILFONE. Mancano 2 mesi al secondo anniversario del sisma che sconvolse il basso Molise per la seconda volta in 18 anni, pur senza lutti e feriti.

Dopo innumerevoli solleciti finalmente la buona notizia: il serbatoio idrico di Montecilfone sarà messo in sicurezza.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Giorgio Manes.

«Proprio stamattina ho avuto comunicazione che la Regione Molise ha affidato i lavori, comunicandomi che il giorno 24 giugno consegnerà i lavori all'impresa aggiudicataria. Un ringraziamento va alla Protezione civile regionale per la risoluzione del problema, ma soprattutto al presidente Toma per averlo più volte investito del problema cercando in qualsiasi modo di accelerare le procedure».

L'importo dei lavori è di 130mila euro.