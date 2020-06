TERMOLI. Raccontare una terra come il Molise può essere un’impresa apparentemente semplice: è un territorio che parla di sé senza filtri, grazie ai paesaggi mozzafiato ed alla sua architettura che deriva da una contaminazione storico-culturale di rilievo che, nei vari secoli, ha permeato la sua impronta nelle splendide chiese e nei castelli di cui la regione è ricca. Esporre la sua essenza, quella insita nei vari territori e in chi, in quegli spazi, è nato e cresciuto, è molto più arduo se l’esperienza della vita molisana non è scritta nel proprio DNA.



Lo sa bene Sergio Castellitto, attore, regista e sceneggiatore naturalizzato romano che il Molise lo ha nel sangue: suo padre Arturo è originario di Campobasso e, negli anni in cui molti suoi conterranei hanno lasciato questa terra per inseguire il ‘Sogno Americano’, ha deciso sì di lasciarla, ma per una più calma e tranquilla Roma dove suo figlio è nato e cresciuto. Proprio al Molise Sergio dedica uno speciale, contenuto all’interno del numero del 17 giugno della rivista Vanity Fair nella sezione ‘Origini’ (che ha scelto di promuovere le bellezze italiane per le vacanze estive), in cui il regista italiano ricorda con affetto la terra che diede i natali a suo padre ed ai suoi fratelli, a cui lui stesso resta legato, decidendo di girare qui le scene finali del film ‘Non ti muovere’.

Una “terra di nostalgia”, come titola il suo pezzo a pagina 52, ricca di bellezze naturalistiche «dalle spiagge di Campomarino alle montagne del Matese – scrive Castellitto – Quel mare, quelle montagne che hanno forgiato il carattere di questa straordinaria gente». Questa terra di mezzo, incrocio perfetto tra il nord ed il sud di un italico stivale che tutt’oggi fatica ancora a sentirsi unito, non ha regalato solo sfondi mozzafiato per il suo film , ma ha donato a Sergio un amico speciale: Agostino, il suo gatto. «Lo raccolsi appena nato e piuttosto debilitato sotto un albero nelle campagne attorno a Bojano. Durante una delle ultime scene del film girate in quel magnifico sito archeologico che è Sepino, l’antica città romana, Agostino sparì. Il circo del cinema stava già smontando le sue tende per ripartire ed io ero rassegnato a non ritrovarlo mai più».

Una storia di amicizia, nata per puro caso, che per fortuna ha avuto un lieto fine, come una delle migliori favole Disney: «Solo all’ultimo momento l’attrezzista, e io gli sarò sempre grato, lo ritrovò rattrappito dal freddo nel tepore del vano motore del suo pick-up». Agostino oggi ha 17 anni e da quasi due decadi divide il suo cammino con Sergio, attendendolo a casa in attesa del suo ritorno: «Parla poco – conclude il regista – Come i molisani. E quando morirà io piangerò di nostalgia».