Positivo un 73enne ricoverato ieri al San Timoteo, trasferito all'ospedale Cardarelli

TERMOLI. Un 73enne residente a Campomarino, nativo del capoluogo, è stato ricoverato ieri all'ospedale San Timoteo di Termoli a causa di una forte cardiopatia. Il tampone effettuato come da prassi ha mostrato oggi una flebile positività, pari a solo uni di 3 antigeni. Tuttavia, ne è stato disposto il trasferimento al reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli con ambulanza in assetto da bio-contenimento. Non è escluso che i tamponi successivi potranno già essere negativi, probabile il ricorso al test sierologico per stabilire a quando risalga il contagìo.

L'anziano si era presentato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli nella mattinata di ieri ed è stato sottoposto al tampone. Da una prima ricostruzione non aveva gravi sintomi riconducibili al contagio da coronavirus. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la catena epidemiologica.