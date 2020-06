TERMOLI. L'Enel distribuzione effettuerà degli interventi sui propri impianti nella giornata di oggi e per questo sarà sospesa l'erogazione di energia elettrica dalle 10.30 alle 14.30 in una importante porzione del centro cittadino. Borgo antico, via Roma, parte inizio del lungomare Nord, via Fratelli Brigida e altre vie, come nell'avviso che pubblichiamo in foto.