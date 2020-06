TERMOLI. Alcuni sono più giovani, mentre altri hanno visto l’evoluzione di intere generazioni, guardiani della storia, resistendo anche alla guerra come le querce di Piazza Monumento: parliamo del patrimonio arboreo termolese, un tesoro costituito da circa 6mila alberi di alto fusto a cui si aggiungono 53 ettari di area verde e 180 ettari di terreni incolti e di periferia che, a partire dallo scorso anno, è stato sottoposto ad un censimento che consentirà di conoscere la salute e la posizione dei giganti verdi. Tra questi il più diffuso, e pericoloso dal punto di vista della stabilità, è il pino domestico che soffre tantissimo sotto le sferzate del vento.

Bombole di ossigeno quotidiano, in grado non solo di fornirci riparo dalla calura estiva, ma di abbassare la temperatura degli ambienti, gli alberi termolesi sono al centro di un lavoro certosino che consente di mapparli, attraverso un sistema di geolocalizzazione e di monitoraggio per conoscerne storia, età, stato di salute e caratteristiche grazie all’utilizzo di un tomografo sonico. Un lavoro importantissimo, svolto dal Consorzio Stabile Terra che ha vinto l’appalto di affidamento del verde pubblico, che mai prima d’ora era stato svolto sul territorio, in un’ottica di solidità futura che va ben al di là del mero sfalcio dell’erba o della piantumazione di fiori: «Nessuno prima d’ora si era mai preoccupato di verificare la stabilità o lo stato di consistenza di questi alberi – commenta Marco Maio dottore forestale e direttore di esecuzione del contratto a TermoliOnLine – Le piante sono come le persone, si ammalano esattamente come noi. Se non ne seguiamo le vicende, sono destinate a morire».

Piante ed umani non sono molto diversi, a parte il dono della parola, e per capire se un gigante verde gode di buona salute ed è stabile non basta guardare i rami verdeggianti, occorre sottoporlo ad una tac, proprio come accade a noi: a differenza nostra, però, si utilizza un tomografo sonico che si basa sulla velocità delle onde sonore all’interno del tronco di un albero, come mostrato nel video allegato. Il monitoraggio, effettuato durante la mattina di giovedì 18 giugno, verrà eseguito nuovamente tra qualche mese in modo tale da tenere sempre sotto controllo la salute degli alberi. A Termoli, tutto sommato, la maggior parte delle piante gode di ottima salute, malgrado la mano dell’uomo abbia inflitto, più volte, delle ferite nei fusti: basti pensare alle palme site in Piazza Monumento che, nel corso degli anni, sono state trafitte dai chiodi (che sono ancora ben visibili) con l’unico obiettivo di fare da palo alle luminarie durante le festività natalizie. Ferite che restano aperte e che forniscono degli ottimi punti di ingresso per gli animali molesti, come ad esempio il punteruolo rosso.

Il lavoro di censimento del patrimonio arboreo termolese, messo in campo dall’ex amministrazione Sbrocca e iniziato nel 2019, in questi giorni sta riprendendo forma, in seguito allo stop a causa della pandemia. Dopo aver catalogato gli alberi del centro, i tecnici si sono spostati alla periferia nord di Termoli, lungo via Firenze, dove hanno provveduto a prendere le misure, fotografare e geolocalizzare l’albero attraverso il sistema Gis, apponendo un cartellino con il numero progressivo sul fusto: «Finora ne abbiamo catalogate circa 2mila 500 – continua Maio - Di queste abbiamo la foto, la descrizione, il diametro, l’altezza». Una volta concluso questo step, si passa alla verifica dello stato di salute dell’albero, per capire se la pianta sta bene o se ha bisogno di cure specifiche. Il tutto per evitare, quanto più possibile, l’abbattimento definitivo derivante dal nemico numero uno: l’incuria.

La catalogazione dovrebbe terminare entro la fine dell’estate quando sarà presentata all’amministrazione comunale e verrà resa pubblica. Accanto agli interventi di censimento e curativi, la sinergia tra Comune e consorzio permetterà di avere una città più verde, anche grazie alla piantumazione di circa 3mila piante fiorite stagionali da disporre nei punti più caratteristici della città, come suggerito dall’Assessore del settore Rita Colaci. Gli interventi di rinvigorimento del patrimonio arboreo e di cura del verde guardano al futuro, in un’ottica di gestione sostenibile e, ben presto, potrebbero consentire alla città di candidarsi al premio “Città Verde 2020”, come anticipato da TermoliOnLine lo scorso 20 febbraio. Di pari passo, però, ci si dovrà muovere anche per l’adozione del regolamento comunale per il verde, che disciplina l’utilizzo di piante autoctone sul territorio del comune e consentirebbe la creazione di orti urbani.

Gli sforzi profusi dal comune e dal consorzio, tuttavia, hanno bisogno dell’aiuto dei singoli cittadini per essere efficaci e duraturi: senza una cultura del verde, che consenta la preservazione delle piante ed eviti l’inquinamento dell’ambiente, nessuna azione, per quanto impegnativa sia, durerà a lungo. Preservare il verde significa non solo avere una città più bella, pulita e piacevole in cui vivere, ma trasmettere un retaggio storico, culturale ed ambientale alle future generazioni che, un domani, potranno ripercorrere la via dei loro avi e sentirsi più vicini a loro, semplicemente passeggiando sotto quella pianta.