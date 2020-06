Energia elettrica e gas: i costi degli interventi per verifiche e cambio contatori

TERMOLI. Le aziende che forniscono energia elettrica e gas, quando devono fatturare i consumi, utilizzano i contatori installati a domicilio. Per quanto concerne l’energia elettrica, i vecchi contatori meccanici sono stati (quasi tutti) sostituiti con contatori elettronici a partire dai primi anni 2000. Dal 2018 l’Enel ha iniziato a sostituire 32 milioni di contatori col nuovo Open Meter 2.0. Il completamento è previsto in 8 anni. Ad oggi ne risulta sostituito circa il 40%. L’attuale contatore indica: data ed ora; potenza istantanea assorbita in kW; lettura dei consumi nelle tre fasce orarie (A1, A2 e A3 o F1, F2 e F3) e potenza massima registrate dal contatore (P1, P2 e P3). Per quanto riguarda il gas, è necessario distinguere i vecchi contatori a tamburo dai nuovi (elettronici). Nei vecchi contatori veniva segnato solo l’incremento dei consumi; negli elettronici si trova il consumo di gas; il codice PDR (Punto di Riconsegna) che identifica l’utenza del gas-metano; lo stato della valvola; la portata massima; la possibilità di segnalare problemi. I benefici dei nuovi contatori sono numerosi.

Il più importante è quello della lettura a distanza dei consumi senza che un letturista debba visitare l’abitazione. Se qualcosa non va, innanzitutto occorre verificare l’impianto di casa. Se ha qualche problema, va chiamato un elettricista di fiducia. Se, invece, il problema riguarda chi distribuisce l’energia, occorre dare uno sguardo al quadro elettrico che comprende un interruttore differenziale e la separazione tra prese e luci. Se il differenziale è giù, facilmente manca la corrente in casa e si prova a tirarlo su; se non resta, e torna giù, in casa è presente un corto circuito e bisogna indagarne le cause. La più frequente è un ferro da stiro che si guasta all’improvviso durante l’uso, facendo scattare il differenziale. Altre volte ci sono cause più complesse ed è necessario chiamare un elettricista. La corrente in casa può mancare anche se si supera, per un certo periodo di tempo, la potenza disponibile. In quel caso, guardando il contatore, si nota subito che l’interruttore è giù e compare un avviso di supero potenza sul display LCD. La soluzione è quella di spegnere gli apparecchi che assorbono di più (forni, pompe di calore etc.) e di risollevare l’interruttore. La corrente può mancare anche per un problema contabile (mancato pagamento, o altro). Se il contatore è completamente spento (con la levetta in su), è opportuno chiamare (a prescindere dalla compagnia a cui pagate la bolletta) il distributore, che generalmente è ‘e-distribuzione’ (ovvero l’Enel, n. 803.500). In alternativa, guardate sulla bolletta se è presente un altro riferimento per i guasti. Ma, se funziona tutto e dubitate del corretto funzionamento del contatore-luce (o gas), innanzitutto non bisogna manomettere i contatori (di proprietà delle società distributrici). Quindi, per verifiche o sostituzioni, bisogna rivolgersi all’Azienda a cui versiamo il cànone.



Le compagnie che offrono la fornitura di energia elettrica (spesso in combinazione col gas) sono tante; per contattarle, basta cercare i riferimenti nelle fatture e nei siti web. Se la Compagnia ritiene che una verifica vada effettuata, ne trasmette la richiesta al distributore e stabilisce le modalità del sopralluogo. Ove il tecnico accerti che il contatore è funzionante, il fornitore comunica al cliente il costo del sopralluogo. Se invece ritiene che sia guasto o difettoso, lo rimuove e lo manda ad un laboratorio specializzato del distributore per i controlli. L’esito della verifica deve essere comunicato al fornitore, da parte del distributore, entro 15 gg. lavorativi dalla richiesta (per il contatore di energia elettrica), entro 20 gg. (nel caso di un contatore del gas). Il fornitore trasmette l’esito al cliente entro 2 gg. lavorativi; e il contatore, se guasto o difettoso, viene sostituito gratuitamente entro 15 gg. lavorativi. Per il contatore del gas, il distributore ha 180 gg. per inviare il resoconto, oppure 240 se la verifica è fatta in laboratorio. Se è guasto viene sostituito, gratuitamente, entro 10 gg. lavorativi. Se dalla verifica risultasse funzionante, si pagherebbe un determinato importo. L’Enel chiede 46,49 € e precisa che l’importo non verrà addebitato “se saranno accertati errori superiori ai limiti fissati dalla normativa tecnica vigente”. Per il contatore del gas la cifra varia a seconda del distributore.



Claudio de Luca