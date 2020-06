«Guardia medica merita locali più idonei»

TERMOLI. L’emergenza Covid-19 ha ridisegnato la mappa della sanità necessaria sul territorio, in attesa di conoscere quelli che saranno i futuri sviluppi, ci sono ancora tessere del mosaico da mettere a posto. Tra questi anche i medici di base, non tutti sono tornati a ricevere i propri assistiti negli studi e allora se ci sono particolari esigenze ci si rivolge alla Guardia medica, quella che garantisce la continuità assistenziali, perno assieme a 118 e Pronto soccorso della prima linea sanitaria. Tuttavia, proprio uno degli utenti costretti a questa trafila, per l’indisponibilità del suo medico di base, pur riconoscendo la professionalità degli operatori sanitari, ci ha scritto per lamentare l’inadeguatezza degli attuali locali di Guardia medica, ubicati in via del Molinello, nel complesso del vecchio presidio ospedaliero San Timoteo, in cui sono confinati, è il caso di dire, dopo lo scoppio della pandemia anche in Molise, costretti a lasciare i locali del nuovo ospedale di Colle Macchiuzzo. Per questo, riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore che segnala la situazione del servizio "di continuità assistenziale" (più noto come: Guardia medica) a Termoli. Pubblichiamo la segnalazione sottolineando come da parte del lettore ci sia anche un riferimento positivo al personale sanitario che lavora in quell’ambiente.

«A causa di una sintomatologia dolorosa acuta, ho avuto necessità di recarmi presso l’ambulatorio di Guardia Medica di Termoli durante l’orario notturno. Ciò che mi è capitato mi spinge ad una segnalazione pubblica tramite il suo giornale.

Dopo aver trovato chiusa la sede che fino a qualche tempo fa sapevo essere ubicata presso l’ospedale San Timoteo, mi è stato indicato di dovermi invece recare presso il vecchio ospedale.

Giunto sul posto ho constatato che non ci sono indicazioni adeguate, o meglio

come unica indicazione fuori della porta c’è un foglio dattiloscritto, oltre alla difficoltà di parcheggiare, costretto a fermarmi sulla strada. Varcata la porta mi sono ritrovato in un corridoio che dovrebbe fungere da sala d’attesa. Essendo dolorante mi è stata gentilmente concessa una sedia da parte del medico per accomodarmi in attesa di essere visitato. Nel frattempo avevo necessità di usufruire urgentemente del bagno ma mi è stato detto che nei locali non c’è un bagno di servizio riservato ai pazienti, e che l’unico bagnetto fruibile è all’interno della stanza-ambulatorio al momento occupata da una precedente visita in corso.

Mi fanno entrare: spazio ristretto e ambiente che lascia molto a desiderare, inoltre noto la presenza di attrezzi per le pulizie in uno spazio di fronte all’ambulatorio, eduno strano odore probabilmente proveniente dal bagnetto nella stanza, (non dimentichiamoci che è un presidio medico).

I medici mi fanno stendere sul lettino posto in un spazio limitato compreso tra la parete e la scrivania, che non consente né al medico di muoversi adeguatamente e agevolmente per visitare, né il rispetto delle dovute distanze attualmente fortemente raccomandate dai vari Dpcm a cui siamo quotidianamente richiamati.

Volendo trovare un lato positivo: se il paziente sviene, visto che non c’è spazio, non cade per terra, ma può appoggiarsi al muro.

Dopo una prima visita mi viene proposta una terapia iniettiva per il dolore e mi rendo conto che non c’è neppure un carrello-porta farmaci dove preparare i farmaci.

Ho trovato dei medici imbarazzati e rammaricati, che tuttavia nonostante tutto hanno cercato di mettermi a mio agio e di operare al meglio.

Ciò che ho visto è veramente desolante e non mi ha dato affatto senso di sicurezza.

Chiedo: possibile che non esista un posticino più dignitoso, sia per l’utente, ma soprattutto per le persone che qui prestano la loro opera, dove alloggiare il presidio?

Credo che, sempre ma soprattutto in questo particolare momento di crisi che stiamo tutti vivendo e sperimentando, si debba prestare giusta attenzione alla qualità del servizio erogato, essere messi in condizioni di svolgere il proprio lavoro con dignità e adeguatezza, e soprattutto tenere in considerazione il senso di smarrimento che prende chi è costretto a recarsi lì per bisogno, e a mio avviso quelluogo non mi sembra molto agevole per usare un eufemismo. Tengo a precisare che in altri tempi, quando mi sono recato in Guardia Medica presso l’ospedale San Timoteo la situazione era ben diversa e senza dubbio più accettabile.

Spero che questa mia non resti lettera morta e che venga presto trovata una soluzione al problema descritto e segnalato.

Grazie per l’attenzione.

Cordiali saluti».