La minoranza propone parcheggi gratuiti a Petacciato Marina nell'estate 2020

PETACCIATO. Nuova iniziativa da parte del duo di minoranza Giuliana Ferrara e Matteo Fallica.

«Dopo aver chiesto al sindaco che venisse disposta, tra le altre cose, la sospensione dei tributi locali e della tassa di occupazione suolo pubblico (Tosap), suggeriamo un ulteriore aiuto per i nostri concittadini. Accompagnata da delibere confuse e tardive, divieti stringenti e salate sanzioni per chi trasgredisce, la stagione estiva è iniziata e di certo non può essere considerata alla pari delle precedenti. Infatti:

1) Si sono acuite le difficoltà economiche di molte famiglie;

2) Si prevede la diminuzione dei flussi turistici;

3) Molte limitazioni hanno colpito gli stabilimenti balneari, ristoranti e bar;

4) È diminuito l'impiego dei trasporti pubblici per ragioni sanitarie e quindi sarà ancor più difficile rinunciare all’utilizzo di mezzi propri.

Principalmente per questi motivi, riteniamo opportuno che almeno per quest’estate siano resi gratuiti i parcheggi a Petacciato Marina.

Tale provvedimento non solo può rappresentare un sostegno per i cittadini petacciatesi, ma anche un incentivo per i turisti affinché scelgano il nostro mare e di conseguenza spendano nelle attività commerciali del nostro comune.

Spero davvero che questa iniziativa venga accolta.

Sindaco, ora non perda tempo su facebook a scrivere battutine e offese nei nostri confronti: ritiri la delibera n. 48. Del 15.06.2020, (con la quale ha fissato il tariffario parcheggi), faccia un atto a prima firma sua e della sua giunta.

Noi della minoranza saremo i primi a complimentarci».