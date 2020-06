TERMOLI. La quarta Commissione - Lavori pubblici - presieduta dal consigliere Bruno Fraraccio (Lega), accompagnato sul posto dai colleghi Decaro e Rinaldi e collegati in videoconferenza con gli altri componenti della stessa assise consultiva permanentesi è recata in sopralluogo nella zona di Rio Vivo per la questione dei canali bonificati e quelli invece lasciati all’abbandono, con acque stagnanti sommersi da vegetazione altissima e incolta.

D'accordo con gli altri componenti di commissione collegati da remoto, tra cui l’ex sindaco Sbrocca, Stumpo e Ciarniello, si è giunti a una conclusione dove si prevede con la massima urgenza la segnalazione alla Regione Molise per fare in modo che si possa procedere al più presto alla bonifica dei canali che sono davvero in condizioni di degrado esagerato.

«Una IV commissione itinerantequella di questamattina! Presenziata da Bruno Fraraccio e su istanza del consigliere Francesco Rinaldi, (sempre attivo sul territorio e di questo se nedà merito), in collegamentosulla piattaforma webex meet con altri consiglieri e in presenza – riferisce la consigliera di minoranza pentastellata Daniela Decaro - si ètenuto un sopralluogo in quel di Rio Vivo al fine di monitorare i canali che insistono sul territorio. All'esito, si èriscontrata una gestione piùaccurata degli stessi da parte del Consorzio Industriale contrariamente a quella del Consorzio di Bonifica . I canali gestiti da quest'ultimo appaiono completamente abbandonati a loro stessi, ricoperti di erba e rifiuti in moltissimi tratti. Non si puòconsentire un tale scempio, motivo per il quale il Presidente Fraraccio, si èimpegnato a relazionare al Sindaco per valutare le azioni da intraprendere. Il territorio ci appartiene. Abbiamo il dovere di proteggerlo».