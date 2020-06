Estate in regione: i luoghi più belli e come arrivare preparati al weekend perfetto

TERMOLI. Quest'anno le vacanze estive saranno incentrate e legate molto al territorio. Sono infatti molti, se non la maggior parte, i cittadini italiani che sceglieranno di trascorrere alcuni giorni di completo relax all'interno della propria regione oppure nelle zone limitrofe.

Tra le più belle regioni d'Italia c’è senz’altro il nostro Molise, terra ricca di colline, monti, oasi e riserve naturali. Le più affascinanti attrazioni di questa terra sono incentrate però particolarmente sul mare della nostra Termoli che si estende per circa 35 chilometri. Le spiagge della piccola regione affacciata sul Mar Adriatico, sono costituite da una riviera sabbiosa e bassa interrotta soltanto dal grande promontorio della città di Termoli, che ne costituisce anche il principale porto.

Il mare particolarmente limpido e la splendida vegetazione contribuiscono a rendere il Molise una regione ricca di un enorme patrimonio culturale ed artistico. Non a caso Termoli è stata premiata diverse volte nel corso degli anni con la Bandiera Blu d'Europa proprio per la limpidezza del suo mare.

I luoghi più belli dove trascorrere le vacanze estive in Molise

Nella regione molisana però l'unica attrazione turistica non è soltanto il mare di Termoli ma sono anche le particolare e piccole città antiche ricche di storie, dislocate su tutto il territorio. Le vacanze estive possono così ugualmente essere trascorse ad Isernia, capitale per eccellenza dei popoli di origini sannitiche. Le sue inconfondibili caratteristiche danno alla città un aspetto molto suggestivo, soprattutto per la presenza dei stretti vicoli e dei innumerevoli monumenti storici.

Nel cuore dell'Appennino molisano è situata invece la Riserva di Montedimezzo, ricca di faggi, cerri e moltissime specie di piante autoctone come il riccio, il ciliegio, il nocciolo, il carpino bianco e il pero. Nella Riserva ci sono inoltre anche diverse specie di animali tra cui i tassi, i caprioli, i cinghiali, gli scoiattoli e le volpi. Questo fantastico luogo è sicuramente il posto ideale dove trascorrere le vacanze estive lontano dalla solita routine e dal gran traffico cittadino.

