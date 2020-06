Cerchio di fuoco nel cielo: lo spettacolo dell’eclissi anulare di Sole

TERMOLI. Dopo l'eclissi penombrale di Luna dello scorso 5 giugno è in arrivo un altro spettacolo che vi garantiamo lascerà più di qualcuno a "bocca aperta": l'eclissi anulare di Sole del 21 giugno.



Si tratta di un evento astronomico che avviene quando la Luna si trova in apogeo, nel suo punto di massima distanza dal nostro pianeta, e dato che il disco lunare e quello solare hanno dimensioni apparentemente molto simili visti dalla Terra, quando la Luna passerà davanti al Sole non riuscirà a oscurare completamente il disco, che verrà quindi oscurato solo nella parte centrale.



Risultato? Un affascinante anello di fuoco nel firmamento, che inizierà alle 5.45 del 21 giugno ed arriverà nella fase di massimo splendore alle 8.40, purtroppo la magia svanirà intorno alle 11.34.

Sarà visibile nella sua completezza soltanto in una fascia ristretta che attraversa l’Africa Centrale, alcune regione dell’Asia (Arabia Saudita, India, Pakistan e Cina), per poi concludersi al tramonto nell'Oceano Pacifico del Nord e in Australia.

In Italia, meteo permettendo, si potrà apprezzare un’eclissi solare parziale al mattino presto solo dal Centro-Sud (tutte le regioni che si trovano al di sotto del 43° di latitudine) ma non da quelle settentrionali.

Per poter osservare l’eclissi saranno attivate delle dirette streaming, tra cui quella del Virtual Telescope Project oppure cliccando sul link "Annular Solar Eclipse".

Dunque, facendo molta attenzione a proteggere gli occhi indossando gli appositi occhiali protettivi, tutti con il naso all’insù per ammirare uno spettacolo davvero emozionante che darà il benvenuto all'estate con un anello di fuoco nel cielo.