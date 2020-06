LARINO. «Gli avvocati del foro di Larino sollecitano la piena ripresa delle attività giudiziarie».

E' quanto riferisce il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino.

«Dopo la lunga sospensione imposta dalla emergenza sanitaria, si avverte la necessità di una effettiva e generalizzata ripresa delle attività giurisdizionali, pur nella considerazione ineludibile di assicurare la più scrupolosa attenzione e rispetto delle norme igieniche e di distanziamento.



Pertanto la notizia secondo cui dal prossimo primo luglioriprenderebbe la piena attività nell’ambito dei presidi giudiziari, trova la piena condivisione dell’Avvocatura, preoccupata però dalla contestuale proroga della scadenza del cosiddetto smart-working al 31 dicembre 2020.

E’ convincimento degli avvocati, in linea con quanto dichiarato dal Presidente del Cnf, che la “fisica” ripresa da parte del personale amministrativo sia condizione necessaria e funzionale alla esplicazione delle attività giurisdizionali, circostanza oggi tanto più possibile, posto che le esigenze di natura sanitaria sembrano, per fortuna, ridotte o quanto meno affievolite.

L’avvocatura ha vissuto il lungo e delicato periodo conseguito al sostanziale fermo delle attività, impegnando ogni possibile sforzo inteso alla piena collaborazione con tutte le altre componenti del sistema, in particolare con i Magistrati e conil personale

E’ stato un periodo lungo e difficile, durante il quale ciascuno ha fatto la sua parte con grande senso di responsabilità.

La “fase due” deve ricondurci però sollecitamente alla normalità, nell’interesse della amministrazione della Giustizia, come suggerito anche dalla recente circolare del capo del Dipartimento del Ministero della Giustizia in data 12 giugno che ha fornito indicazioni per la gestione delle attività fino al 31 luglio, raccomandando la necessità della “più ampia ripresa … con accrescimento dell’attività in presenza, coniugata eventualmente ad una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro del personale”:

Se quindil’art. 83 del D.L. 18/2020 ha posto in capo agli Uffici Giudiziari l’onere di pianificare le attività giurisdizionali in una visione di superamento della fase emergenziale e nell’obiettivo di consentire l’ordinario svolgimento dei processi civili e penali, l’Ordine degli avvocati di Larinora avvisa la necessità di procedere ad un adeguamento della normativa regolamentare ad oggi vigente. In particolare di consentire la trattazione di tutti iprocedimenti, civili e penali, con la presenza fisica dei difensori così da superare le criticità che si sono evidenziate con lemodalità di trattazione “da remoto” attualmente ancora in gran parte vigenti.

Gli avvocati ritengono che il libero accesso agli uffici ed ai servizi del Tribunale e del Giudice di Pace , ampliando -ove necessario- gli orari, si pone come ineludibile e preliminare condizione per consentire la normale gestione delle attività difensive e quindi offrire alla collettività una adeguata e sollecita risposta.