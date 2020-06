«Toma e il Vietri: tra Beautiful e Scherzi e a parte»

LARINO. Il Presidente Toma, così come chi scrive, non è un veggente, anche perché gli eventi sismici non sono prevedibili, potendosi al

massimo comprendere. Nel suo caso, ad attivare certi guasti della Natura è stata una vecchia relazione sottoscritta dal Direttore della Protezione civile regionale Giarrusso che attestò: il ‘Vietri’ di Larino (oggi candidato ad accogliere un Centro covid ed una struttura per malattie infettive in genere, di livello interregionale), poiché progettato negli anni ’70 e completato nel 1997, può essere considerato a rischio sismico dal momento che era stato progettato – in forza della legge allora vigente - per resistere ai soli carichi verticali. Nonostante tutto, però, quel mastodontico complesso non fu manco toccato dal terremoto di San Giuliano di Puglia (‘magnitudo’ oltre i 6); solo che, poi, portò alla riclassificazione del rischio sismico nell’area del cratere.

Ora stabilire che, dalle sequenze del 2002 e del 2018 si possano ricavare informazioni certe su come potrebbe evolvere la situazione, dice solo che tràttasi di un’idea prevedibile a lungo termine, sempreché fosse calcolata ad ampio raggio. Nella sostanza, dicono gli esperti, terremoti compresi tra magnitudo 6.8 e 7 (come quelli verificatisi nel 1456, nel 1688 e nel 1805), si verificano, mediamente, con questa lenta cadenza. Ciò nonostante il Presidente è turbato perché il suo Consiglio comunale ha avuto a scegliere il ‘Vietri’ per l’impresa anziché il ‘Cardarelli’. Obnubilato da una tale

opzione, ha perso di vista fatti vecchi per sottolineare solo quelli addebitabili in negativo ad altri, ed ha omesso di ricordare alla pubblica opinione lo stato del primo ospedale della regione, peraltro noto al colto ed all’inclita per avere attraversato situazioni rese, persino nei dettagli, dalla stampa locale e nazionale.

Sin dal 2010 (e la Stampa locale ne diede ampia contezza), una Commissione d’inchiesta riferì che il 70% degli ospedali italiani sono a rischio sismico. Tra questi c’è anche il ‘Cardarelli’. Nel 1998 il Consiglio superiore Ll.pp. incaricò il prof. Mele, docente di Tecnica delle costruzioni alla ‘Sapienza’ di Roma, di eseguire una verifica per accertarne la resistenza. Nel 2009, a seguito del terremoto dell’Aquila, l’AsReM riconvocò il tecnico che confermò, per la 2^ volta, come oltre il 90% delle membrature strutturali dell’edificio non avrebbero resistito ad un terremoto di ‘media magnitudo’. Tali esiti non vennero mai riferiti sino al 2011, peraltro senza che, nel volgere di 12 anni, un intervento gli fosse dedicato, eccezion fatta per la verniciatura delle armature metalliche per evitarne l’ulteriore corrosione. E questo nonostante il Palazzone ospiti - di continuo - pazienti e personale sanitario in gran numero. Nonostante pregiudizi di tal genere, il Presidente ha attaccato il Commissario Giustini, dicendosi convinto che

la soluzione migliore sia quella di adeguare non il ‘Vietri’ ma il destinato ‘Hospice’ del Cardarelli a Centro Covid. Dichiara la bozza del generale “illeggibile’, dal momento che concentra gli interventi solo su Larino, senza riversarne altri agli ospedali regionali”.



Dopodiché si esibisce in un gioco da lui considerato di alta strategia. Piccato sin nelle fibre più remote, si dedica a tessere una sorta di resa dei conti, e minaccia i consiglieri ‘spartachisti’ (“Bisogna procedere secondo le scelte presidenziali”), manco fosse un ‘conducator’ sudamericano. Non contento passa direttamente alle minacce: ”Per quanto mi riguarda, sono titolare di un accorsato Studio commerciale i cui proventi mi consentono di guadagnare ben più di quanto mi dia l’indennità regionale. Ora – continua – voglio proprio vedere quali consiglieri hanno davvero la voglia di perdere il loro attuale ‘status’ di privilegiati. Perciò o si decide di andare avanti all’unìsono oppure mi faccio recidere il cordone ombelicale a cui

siete tutti attaccati”. Dopo di avere letto cose del genere sulle testate locali, più di un lettore si è chiesto: ma crede davvero a quello che dice? La politica non gli piace più? Ma non voleva fare carriera, praticando i Palazzi romani? Per la verità sono in pochi a credere in questi suoi proponimenti; anzi i più pensano che sia capitato, volente o nolente nel giro di “Scherzi a parte!”, la famosa trasmissione televisiva.

Invece, secondo me, mostra di conoscere bene i suoi polli e li tratta con lo scudiscio. Quindi, seppure non faccia una bella figura gridando certe cose al colto ed all’inclita anziché tenerle riposte nei precordi, mostra di avere la stoffa del capo-vogatore di una galèa. Conosce bene gli èsiti dei 5 stelle, nel caso di uno scioglimento dell’Assemblea regionale. Loro hanno da fare i conti con la regola del numero dei mandati e si sentono sotto la minaccia di un calo fisiologico dei consensi. Ma anche negli altri settori quanti consiglieri temono di non essere più rieletti e, quindi, di perdere il generoso cadreghino economico? ‘Ergo’ ciò che appare più sicuro è quello per cui nessuno vorrà ritornare alle sudate carte quotidiane di casa propria, ritornando allineati e coperti. E così, nonostante le decisioni del Consiglio regionale, invia un altro piano a Roma da opporre a quello di Giustini.



Claudio de Luca