LARINO. Anche all’ospedale di Larino un flash mob per difendere la sanità pubblica e i servizi sul territorio. Si è svolto in mattinata davanti al Vietri così come in altre strutture in tutta Italia. I manifestanti hanno sostenuto anche il progetto del centro Covid e di ricerca interregionale per le malattie infettive. L’iniziativa è stata promossa dal coordinamento nazionale sanità e ha coinvolto diversi comitati e associazioni locali.