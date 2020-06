Quelle "foglie morte", un tifoso milanista ricorda il grande Mariolino Corso

TERMOLI. Si può essere tifosi, ma innanzitutto si è sportivi.

A distanza di poche ore, dopo l’apprensione per un campione senza confini come Alex Zanardi, che sta lottando ancora una volta tra la vita e la morte, in lutto c’è il calcio, quello vero e poco conta se è strisce nerazzurre, un campione del calibro di Mariolino Corso appartiene alla storia del football e non a caso a ricordarlo è un tifoso rossonero come Michele Trombetta.

«Mario Corso era soprannominato “Foglia morta”, per via di come tirava le punizioni dal limite dell'area e che si tramutavano in gol lasciando stupefatti i portieri avversari. Ha legato il proprio nome a quello dell'Inter, nella quale ha militato dal 1957 al 1973 prima di trasferirsi al Genoa, dove ha concluso la carriera nel 1975. Con la maglia nerazzurra ha collezionato 509 presenze, segnando 94 reti e vincendo quattro campionati nazionali, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.

Dell'Inter è stato anche allenatore nella stagione 1985-1986, subentrando all'esonerato Ilario Castagner e conducendo la squadra al sesto posto finale. Un personaggio come tutti i calciatori di quell'epoca mai una parolafuori posto, sempre rispettoso delle regole, ha sempre come i campioni di quel calcio che ormai è solo un pallido ricordo, un calcio a differenza di quello fatto in massima parte da mercenari solo attaccati al vil denaro, dove un contratto lo si stipulava stringendosi la mano come fanno i veri galantuomini. Mario Corso lo riconoscevi non solo per la classe che aveva, ma anche per via della sua vocina stridula e inconfondibile.

Un degno avversario, chi vi parla ha avuto la fortuna di averlo visto assieme ad altri grandi come Sandrino Mazzola, Gianni Rivera, Giacinto Faccheetti, Giovanni Trapattoni ecc ecc., giocare dal vivo dai gradoni di San Siro, durante i miei anni di residenza a Milano, a noi milanisti, nei derby spesso ci ha fatto soffrire con le sue foglie morte, ma non per questo non possiamo inchinarci e fargli un rispettoso saluto, ad un avversario leale e mai indisponente come invece appaiono sempre più spesso gli eroi pallonari di oggi. Oggi se ne va un altro signore del calcio nostalgico che fu, e allora chapeau, Mariolino Corso grazie di averci dato la possibilità in quegli anni, di averci fatto vedere giocare con gioia al calcio e per amore di una bandiera con i colori della propria squadra e non quelli delle banconote».

Meno esaltante, nonostante la classe eccelsa, l'esperienza con la nazionale italiana, con la quale ha collezionato 23 presenze e 4 reti, senza mai prendere parte ad una rassegna continentale o mondiale.

Candidato per tre volte al Pallone d'oro, si è classificato 7º nell'edizione 1964.

È morto oggi, il 20 giugno 2020 dopo un breve ricovero in ospedale all'età di 78 anni.