TERMOLI. Flash mob anche davanti all’ospedale San Timoteo alle 18.30. A promuoverlo è stato il gruppo presente in Consiglio comunale: Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra. «In tutta Italia il Coordinamento Nazionale Sanità chiama a raccolta i comitati locali per una serie di flash mob che riaccendano i riflettori su quello che la pandemia ha confermato essere il bene comune primario: il diritto alle cure nell’ambito di un sistema pubblico efficiente, inclusivo e di qualità.

Noi di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra lottiamo da sempre per questo obiettivo, particolarmente importante in una regione, la nostra, che vede dilagare lo strapotere degli imprenditori sanitari privati e restringersi fino alla distruzione il servizio sanitario pubblico.

Abbiamo quindi risposto subito all’appello trasmesso dal Forum per la Sanità Pubblica del Molise; profondamente convinti, come siamo, che solo con un lavoro collettivo, che ridisegni tutto lo scenario regionale, si possa ripartire per tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini molisani, siamo davanti al San Timoteo di Termoli per gridare ancora una volta che la sanità non è un’azienda, i pazienti non sono clienti, la salute non è una merce.

Non a caso davanti al San Timoteo: ospedale reso quest’annoinaccessibile per mesi senza alcun motivo, svuotato negli anni di mezzi e personale, scientemente messo in condizioni di non poter funzionare. Epitome perfetta della negazione dell’articolo 32 della Costituzione, che non lasceremo però distruggere senza lottare. E sul quale chiamiamo la classe politica del Basso Molise a far sentire la sua voce, senza dimenticare però che è necessario battersi insieme per una nuova sanità di tutto il Molise, superando campanilismi i e richieste particolaristiche.

E che è tempo per ognuno di noi di chiedere conto a Regione e Asrem dei diritti che ci stanno togliendo».