TERMOLI. La musica riecheggia tra le viuzze del centro, in lontananza si ode parlottare, qualcuno ride, si salutano gli amici appena arrivati con gli scooter: nell’aria c’è puzza di gas di scarichi, la lunga colonna di auto procede lenta, in un infinito cerchio di luci e nervosismo alla ricerca di un parcheggio libero e le luci dei negozi aperti illuminano la strada. L’orologio segna le 21.30 del 20 giugno. È il solstizio d’estate: il giorno che, nell’immaginario collettivo, dà l’avvio alla bella stagione, ai flirt estivi, al passaggio dall’adolescenza all’età adulta.



A guardare il centro termolese gremito come in passato, quando la pandemia l’abbiamo conosciuta solo attraverso i film thriller, sembra che l’estate sia arrivata davvero, nonostante la temperatura scenda di qualche grado al calar del sole. Giovani e meno giovani, famiglie, tutti assieme gli uni accanto agli altri: in fila per acquistare un cono gelato, un pezzo di pizza da mangiare mentre si prosegue il giro o un cornetto farcito al momento, seduti al tavolo di un bar o di un locale in attesa della cena o a passeggiare tra la gente lungo Corso Nazionale. In molti aspettano di poter andare a ballare, come ai vecchi tempi, in una delle serate organizzate dagli stabilimenti balneari, mentre altri acquistano un gelato al volo e tornano a casa.

La voglia di evadere, lasciandosi alle spalle la paura del Covid-19 è forte: la si sente nell’aria che si fa elettrica, colma di gioia, quando si salutano gli amici, si sorride alle battute ed alla vita. Sono lontani i sabato sera di tre mesi fa quando le strade della città erano deserte, silenziose, solitarie. Ora il ronzio dei motori riempie le orecchie, il profumo dei cocktail con la frutta ed il rumore dei mixer usati dai bartender fanno da eco alla moltitudine di voci che si rincorrono lungo le strade, intersecandosi e confondendosi fra loro fino a suscitare meraviglia.

I tavolini dei locali sono quasi tutti pieni ed il traffico si concentra lungo Corso Fratelli Brigida che, per il primo sabato, è chiuso al traffico veicolare all’incrocio con Corso Umberto I. Al posto dei parcheggi bianchi spuntano nastri bianchi e rossi, pedane e vasi con sedie e tavoli che ornano la seconda metà del corso. Per le vie del centro si passeggia tranquillamente, congiunti e non, fianco a fianco, spesso senza mascherine e talvolta ignorando la distanza sociale.

Sui palazzi si riflettono le luci blu delle auto delle forze dell’Ordine che transitano a passo d’uomo per monitorare la situazione e tenere a freno atti vandalici e violenze, mentre altri agenti della Polizia Stradale e Locale, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza procedono a piedi, in una composizione variegata di divise diverse unite dall’obiettivo sicurezza: passano in rassegna i locali, controllano il rispetto delle normative, firmano fogli e proseguono dritto fino alla successiva attività, senza mai fermarsi. In lontananza un treno giunge in stazione, con i freni che stridono accompagnati dall’annuncio del suo arrivo.

Prima che l’alba illumini la città, scandendo l’inizio di un altro giorno, i locali chiudono, le luci si spengono, i rumori cessano e le voci, le risa, la puzza degli scarichi lasciano il passo ad un silenzio pieno di promesse e positività e speranze: del resto, come diceva Rossella O’Hara nel film ‘Via col vento’ “dopotutto domani è un altro giorno”, “si vedrà”, aggiungeva Ornella Vanoni.