Oxford–Pomezia–Termoli: il riscatto dell’Italia centrale

TERMOLI. Oxford-Pomezia un asse, una notizia che ci ha sorpreso positivamente per la sua valenza di grande importanza. Alla quale abbiamo voluto aggiungere, come il cacio sui maccheroni, come la ciliegia sulla torta, una gratificazione geografica che, relativamente al nostro Stivale, appartiene in modo particolare a tutti i cittadini dell’Italia Centrale.

L’epocale Covid-19 ci ha portato una serie di problemi e soprattutto tanti morti. Pertanto è con molto piacere che parliamo dell’ultima notizia riguardante il nemico numero 1 del Coronavirus e cioè del Signor Vaccino nato da una collaborazione anglo- italiana ed appunto tra Oxford e Pomezia. Che se, pienamente efficace, come risulta dalle aspettative, ci dà la piena libertà di movimento, lo svincolo dalla mascherina e dalla distanza sociale. Inoltre azzera completamente i timori avuti da marzo in poi.

La valenza della notizia è grandissima: aver trovato chi finalmente ci salverà dall’invisibile mostro.

Ed il merito va ai ricercatori di Pomezia e di Oxford. Anche se un risultato nel campo della ricerca scientifica spesso è dovuto anche alla casualità. Si pensi alla penicillina, all’anestesia. Si potrebbe dire che a volte, più che un colpo di genio si ha un colpo di buona sorte. E che i ricercatori scientifici in qualche maniera si potrebbero associare ai cercatori d’oro. Pagliuzze d’oro o una pepita d’oro dopo aver filtrato tanta acqua dei torrenti potenzialmente auriferi.

In ogni caso la gioia è immensa. Ed anche se essa occupa interamente il nostro animo, lasciamo un piccolissimo spazio per un’ aggiunta (paragonabile alla jont du pannil di pane per arrivare al kg) di piacere dovuto alla location bipolare del concepimento e della nascita del vaccino ossia Oxford e Pomezia.

Una soddisfazione dovuta all’accostamento di Pomezia, cittadina pressoché sconosciuta a livello nazionale ed internazionale, ad Oxford che per tutti è il mito della cultura, del prestigio, del sapere umano, è l’università dei più grandi uomini dell’Inghilterra. Forse esagerando, associare Pomezia a Oxford è come connettere Cenerentola al principe azzurro.

In ogni caso, la conclusione, come si sa, è positiva. Verranno prodotti 400 milioni di vaccini da noi in Italia. Una risonanza mondiale che mai Pomezia (esageratamente chiamata da qualche giornale dello Stivale la Silicon Valley italiana) si sarebbe immaginata.

Inoltre dire Pomezia vuol dire Roma ossia Italia Centrale che in qualche maniera troverebbe un’occasione di riscatto agli occhi degli Italiani (forse dell’Europa e delmondo) rispetto al Nord industrioso e produttore di gran parte del Pil nazionale. E potremmo in questo caso puntualizzare (e solo per una questione di correttezza geografica) che anche il Molise fa parte del Centro Italia e non del Sud come tanti credono (errore paragonabile al credere tout court che Napoli si trovi ad occidente di Trieste, mentre si trova ad oriente del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia). Basti dire che il 42° parallelo che passa per Termoli passa anche per Roma. E precisamente nella parte di Roma Nord). Ma anche alcuni annunciatori delle previsioni del tempo collocano erroneamente il Molise tra le previsioni meteorologiche del Sud Italia.

Conclusione. A questo punto ci auguriamo che:

- il Vaccino Oxford- Pomezia risulti il più efficace

- la burocrazia non blocchi o ritardi la produzione

- la disoccupazione riceva un colpo basso

- l’immagine dell’Italia possa riprendere il volo alto delle aquile

E solo in questo auspicato caso, possiamo rilevare che il Centro Italia, con Termoli che fornisce l’ora a tutta l’Europa Centrale comprendente Parigi e Berlino, troverà un grande occasionedi rivalsa.

LuigiDe Gregorio