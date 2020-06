Avvisi pubblici deserti per la graduatoria dei medici di Pronto soccorso

TERMOLI. La pandemia da Covid-19 ha fatto passare in secondo piano un tema che ha contrassegnato tutto il 2019, la carenza di medici, quelli ospedalieri.

Ricordate quando il commissario ad acta Giustini aveva ipotizzato il ricorso ai medici militari?

Beh, qualche concorso si è fatto, ma la situazione non è mutata di molto in Molise e se l’emergenza epidemiologica ha invertito l’ordine delle necessità sanitarie, non ha di certo risolto problemi che covano ancora sotto la cenere.

A ribadire quest’ulteriore fronte di crisi è il tenacissimo Giancarlo Totaro, presidente dell’associazione sindacale Fimmg-118, che evidenzia come ci sia stato un terzo avviso pubblico per l’assunzione di 12 medici chirurghi destinati al Pronto soccorso ma nessuna risposta da parte dei colleghi.

Per questo, lo stesso patologo clinico dell’Asrem lancia un appello ai colleghi.

«Un pubblico appello ai colleghi, se esistono gli aventi titoli (anche per altre specialità messe a concorso), a concorrere ed accettare gli incarichi pubblicati dalla Asrem. Cari colleghi, se ci siete, c'è una ragione per la quale non volete lavorare in Molise? L’Asrem più di questo non può fare».

L’avviso pubblico è per contratti a tempo determinato per la formulazione di una graduatoria di 12 medici di Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza.

Questa è la terza delibera (la numero 369) che si rende necessaria.