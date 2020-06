Meteo inclemente nei primi giorni dell'estate 2020, fermi i collegamenti con le Tremiti

TERMOLI. L'ingresso nella stagione estiva 2020 non ha fatto segnare l'atteso cambio di passo a livello meteorologico e il mare è in burrasca, mentre il cielo è plumbeo, con temperature in calo.

Questo il quadro disegnato oggi da MeteoinMolise.com.

Meteo a Termoli, Lunedì 22 giugno 2020: nubi sparse con pioviggine. Precipitazioni stimate: 0.7 mm. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 22°C. Venti deboli o moderati: in media da NO 26.2 Km/h. Pressione media: 1014 hPa. Il sole sorge alle 05:28 e tramonta alle 20:35, la luna sorge alle 06:15 e tramonta alle 21:58.



Inevitabile lo stop ai collegamenti con le Isole Tremiti.

Per 3Bmeteo.com «Come anticipato, la settimana inizierà ancora all'insegna della spiccata variabilità sulle regioni adriatiche e al Sud. Esse verranno influenzate infatti dall'azione di un'area depressionaria posizionata sulla Penisola balcanica che continuerà a fare affluire aria più fresca e instabile in arrivo da Nord Est. Ecco così che la giornata di lunedì vedrà nuvolosità variabile, a tratti irregolare, con possibilità di acquazzoni sparsi tra Molise, Puglia, Lucania, bassa Campania e Calabria. Andrà meglio già a partire da martedì, quando ci attendiamo ancora residua instabilità che insisterà tuttavia solamente sulle estreme regioni meridionali.