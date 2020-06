La buona politica che viene da lontano e quella attuale che funziona poco

CAMPOBASSO. Il lettore sa che, da esercente di funzioni dirigenziali in altri tempi, uso analizzare i comportamenti dei vari Esecutivi comunali.

Ma qualche amministratore dice:“Se ci critichi, non fai il bene della Città”. Invece, scrivendone, bene o male, io penso proprio di contribuire al bene degli Enti. Il fatto di confondere il Comune con sé stessi è un brutto vezzo dei politici. Indica uno stato d’animo giustificato dall’inadeguatezza, mostrando i segni di “impotentia” di personaggi giunti, ‘ex abrupto’, ai massimi gradini del percorso cittadino. Dunque, se l’accusa sarebbe questa (di non fare il bene del Paese), vediamo bene chi è che per davvero non sia “compos sui”, se il vostro cronista o gli altri. A parte il danaro, spesso fatto trovare nelle Casse comunali da una Regione (quando sia accondiscendente), cosa d’altro avrebbero partorito certi Esecutivi che non sia esattamente ciò che un buon amministratore di condominio dovrebbe tenere in conto di perseguire? Ben poco! Per esempio, per non andare lontano, a Larino, in passato si è menato vanto di un Polo fieristico, venuto fuori dai lombi di un’altra Amministrazione, ma poi gestito in economia per tenere il solito mercatone, senza avere ancora potuto vedere alcunché in ordine alla ricucitura degli impianti sportivi di c.da Montarone, fermi da anni sulle 4 frecce.



Un tempo nella 20^ regione c’erano vere mini-Città. In esse era possibile leggere lo scorrere del tempo in uno con la persistenza di valori ideali e materiali. Oggi (ma non solo da oggi) sappiamo occuparci solo della conservazione in recinti governati dalla burocrazia oppure – al di fuori di certi lamentevoli itinerari – e vediamo praticare quel ‘liberi-tutti’ che può concretare soltanto una Città insignificante e priva di valori. Mai, nella Storia, si era raggiunto un livello così basso quale quello che si vede oggi. Volente, o nolente, certi dibattiti (urbanistici ed architettonici che fossero) erano sempre stati vivace, pieni di discussioni e di polemiche. Purtroppo sono anni che certe idee si sono fermate al livello di certe antiche esercitazioni accademiche senza produrre mai autentici cambiamenti se non quelli che, periodicamente, hanno posto sul podio questo o quel tecnico riconosciuto

(a torto od a ragione) quale una sorta di riferimento dell’Amministrazione ‘pro tempore’. Ed ecco che le mutazioni sono state inesistenti e sostanzialmente irrisorie. Ma, per scrupolo, osiamo domandarci se quello che sta accadendo può essere veramente ascritto solo a colpa di certa politica o piuttosto alle scelte elettorali compiute per comparaggio o per familismo?



Queste ultime sono espressioni dirette della volontà popolare. I voti non si pesano, si contano. Perciò, se la democrazia è potere rappresentativo, un’Amministrazione rimane una componente cospicua, solo se adeguatamente rappresentata. Altrimenti siamo difronte ad una sorta di incompatibilità tra pensieri alati e sistema rappresentativo. Ecco perché diventa inutile stracciarsi le vesti davanti ad un territorio devastato se poi questo viene governato sulla scorta di un sistema temporaneamente rappresentativo. Nelle nostre comunità tutto ciò che è prezioso è stato frutto dell’impegno o delle ambizioni di una vecchia ’èlite’. Un tempo Famiglie che volevano una piazza davanti al proprio Palazzo, pur mettendo al primo posto i propri interessi, ne facevano derivare anche un beneficio per la collettività contermine. Oggi, invece, ad ogni Giunta comunale tocca di dovere stare dietro a tutti. Bastano 300 voti negati ed un Sindaco non viene più eletto. Perciò occorre decidere se perdere le elezioni per fare

(diciamo) una bella piazza o se, di contro, non convenga farla. Dunque occorrerebbe separare l’urbanistica dalla gestione corrente della

politica. Certamente nominare dei funzionari, facendo finta di seguire le pratiche di un impossibile ‘spoil sistem’ (peraltro mai previsto

dall’ordinamento nazionale, che al massimo ammette l’“intuitu personae” purché praticato non “ad usum delphini”), non sarebbe l’ideale, dal

momento che riserve umane di tal genere potrebbero subire solo il va-e-vieni di una Politica inconcludente.



Claudio de Luca