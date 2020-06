TERMOLI. «Il comitato MoliSaniTàL113 (ex Voglio nascere a Termoli) è vivo e vegeto!» Lo ha ribadito in diretta Facebook ieri pomeriggio la presidente Cinzia Ferrante, che assieme a Debora Staniscia e Alessandra Di Pasquale, sta portando avanti questa battaglia che ormai sta per celebrare il primo compleanno. «Ultimamente non abbiamo avuto possibilità di partecipare attivamente alle vicissitudini politiche ed alle iniziative indette dai comitati nella nostra regione ma abbiamo continuato il nostro lavoro dietro le quinte.

Ringraziamo la consigliera Aida Romagnuolo per averci interpellato, in questo modo, abbiamo potuto denunciare tutte le gravi criticità che la discussione sul Centro Covid sta relegando in secondo piano. Dal primo luglio infatti, si rischia la chiusura del reparto pediatrico dell’ospedale San Timoteo, con conseguente sospensione delle attività del punto nascita del nosocomio termolese. Inoltre, quasi nel silenzio più assordante, sta avvenendo il completosmantellamento del nostro consultorio familiare.

Nei prossimi giorni, metteremo in atto diverse iniziative per riportare l'attenzione anche su questi argomenti e cogliamo l'occasione per invitare la popolazione ad unirsi al nostro comitato. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica molisanital113@gmail.com per aderire e diventare i portavoce dei diritti di tutti. Inoltre, martedì 23 giugno saremo presenti alla manifestazione indetta dall'associazione di liberi cittadini che si terrà alle ore 10 nella parte antistante del Consiglio Regionale di Campobasso, per denunciare tutti i disservizi e far valere i nostri diritti».