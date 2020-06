Via Udine, l’ironico cartello per combattere le deiezioni canine

TERMOLI. Le deiezioni canine non raccolte sono un problema diffuso in tutta Italia: in via Udine, come d’altronde in tutto il resto del territorio di Termoli, rappresentano una vera e propria emergenza. Nemmeno l’ordinanza comunale che impone ai proprietari dei cani di uscire muniti di paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni dei propri animali da compagnia, in vigore da diverso tempo, sembra invogliare gli stessi al rispetto della prescrizione. E così in barba alla normativa, fin troppo spesso, capita di imbattersi in deiezioni più o meno grandi mentre si passeggia o si pedala lungo le strade termolesi, con il rischio evidente di calpestarle sporcandosi abiti e scarpe.

Qualcuno, stanco di questa situazione, che si fa più evidente nelle periferie cittadine dove il rischio di essere ‘pizzicati’ dalle forze dell’ordine diminuisce rispetto al centro, ha pensato di lanciare un messaggio ai padroni dei tanti cani presenti in città, affinché raccolgano le deiezioni e lascino il quartiere pulito. Due cartelli, esposti all’inizio della strada dove è presente anche un parcheggio per i residenti, sono apparsi legati ai pali della pubblica illuminazione, recanti poche e semplici parole di invito a lasciare le aiuole, le aree pedonali ed il manto stradale nello stato originario: “Pur comprendendo le necessità fisiologiche dei vostri cari animali domestici – si legge – È doveroso da parte dei loro accompagnatori non lasciare escrementi”.

Sono diversi i furbetti che, pur di non raccogliere le deiezioni, portano i propri cani all’interno delle aiuole spartitraffico dove, penseranno, la vegetazione possa nasconderli. Peccato, però, che in via Udine il concime naturale non sia efficace: “È errato immaginare che gli stessi escrementi possano essere utili come fertilizzanti alle piante decorative”. Di qui l’invito lanciato ai maleducati: “Qualora foste convinti del contrario, vi invitiamo a raccoglierli per utilizzarli nel vostro cortile, giardino o area privata”.