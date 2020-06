TERMOLI. Quando si pensa ad una città turistica sovvengono subito le immagini delle lunghe distese di sabbia dove fermarsi a prendere il sole, dei lungomari affollati di gente dove poter passeggiare o correre e dei panorami mozzafiato da cui fotografare albe e tramonti che sorgono o si gettano nell’azzurro mare. Nessuno penserebbe mai a decine di buste maleodoranti a due passi dalla spiaggia, che mostrano il lato peggiore dell’umanità. Eppure, la ridente Termoli, nasconde anche questo segreto: siamo sul Lungomare Cristoforo Colombo, accanto al residence Colombo, nella struttura che anni addietro ospitava il ristorante Fenice ormai abbandonato.



Il panorama, per chiunque transiti su questo tratto della passeggiata che costeggia il mare, è deprimente: a fare da campanello d’allarme, preludio di qualcosa non va, ancor prima dei rifiuti, c’è l’olezzo che proviene dalle decine di buste accatastate frettolosamente accanto ai bidoni posti lungo la passerella che sfocia nei garage chiusi. Rifiuti che sono sotto gli occhi, ed il naso, di tutti: umido, plastica, secco, ingombranti e perfino delle vecchie finestre smontate ed appoggiate accanto al muro, riempiono la cartolina di accoglienza turistica, ampiamente documentata attraverso video e foto girate lunedì mattina (22 giugno). La puzza, proveniente dagli scarti ormai in fase di deterioramento, è la perfetta ciliegina sulla torta della maleducazione umana.

La situazione va avanti da diversi giorni, come confermano alcuni residenti provenienti da fuori regione: «È uno schifo – commentano a TermoliOnLine - Ho visto auto rallentare e gettare buste di immondizia dai finestrini. Sfortunatamente non sono riuscito a prendere la targa del veicolo». Nel momento in cui la situazione è divenuta drammatica, con il degrado che lentamente si è impossessato di quella piccola discesa un tempo usata per l’accesso ai box auto, i condomini hanno provveduto ad allertare l’amministratore: «Lo abbiamo chiamato e ci ha assicurato di aver avvisato sia il Comune che la Rieco Sud che, dal canto suo, ha annunciato che sarebbe venuta a pulire questa mattina (lunedì 22 giugno ndr)».

Fino alle 11, orario in cui abbiamo fatto il secondo sopralluogo nella zona, le condizioni sono rimaste invariate. A crescere è solo l’odore nauseabondo che proviene dalle buste e che, in una giornata particolarmente ventosa come quella odierna, si sparge lungo tutta l’arteria, incanalandosi nel palazzo adiacente fino ad arrivare agli appartamenti: «Sono degli incivili maleducati. Ci vorrebbero le telecamere – concludono i residenti – Così, almeno, il Comune può fare le multe e sanare in qualche modo il danno».