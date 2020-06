Assicurazioni auto: aumentano le richieste online

TERMOLI. Il mercato digitale delle assicurazioni auto è in crescita, un numero sempre maggiore di clienti preferisce sottoscrivere una polizza online invece di recarsi fisicamente in una delle filiali delle compagnie assicurative attive in Italia. Gli utenti che effettuano una ricerca sul web per confrontare le assicurazioni disponibili, si rendono subito conto della possibilità di personalizzarle, in modo da ricevere un servizio che sia perfettamente compatibile con le loro esigenze personali. Sfruttando la rete, infatti, si potranno analizzare tutti i dettagli del contratto assicurativo e scegliere uno ad uno i servizi da includere nella copertura.

Molti clienti scelgono di confrontare l’assicurazione auto a km o consumo su Preventiviassicurazioneonline.com, un portale specializzato che aiuta ad esaminare tutte le soluzioni assicurative disponibili e ad individuare quella più adatta alle proprie necessità.

Sottoscrizione del contratto in pochi minuti

Un altro vantaggio del canale digitale riguarda la rapidità di sottoscrizione del contratto. Dopo che il cliente avrà individuato l’RC auto che fa al caso suo, potrà completare in pochi minuti la procedura, inserendo le informazioni personali richieste ed i dati relativi alla vettura.

L’intera procedura potrà essere effettuata comodamente da casa, senza la necessità di uscire e di recarsi fisicamente in una filiale della compagnia assicurativa. Ciò rappresenta un vantaggio per tutti i clienti, ma a maggior ragione per coloro che vivono in piccoli centri abitati e che dovrebbero percorrere diversi chilometri per raggiungere la sede della società assicurativa.

Risparmio grazie al confronto dei preventivi

La rete offre delle opportunità di risparmio in diversi ambiti e viene in soccorso anche di coloro che devono sottoscrivere una RC auto online. La maggior parte delle compagnie assicurative in Italia dà la possibilità di stipulate una polizza direttamente in rete ed i clienti possono chiedere dei preventivi gratuiti per confrontare le diverse soluzioni.

Sono tanti i fattori che incidono sull’importo del premio assicurativo, in primis la classe bonus-malus del titolare della polizza e le caratteristiche del veicolo. Il premio potrà aumentare nel caso in cui si dovessero richiedere dei servizi extra per una copertura assicurativa più completa. Con il confronto dei preventivi online sarà semplice capire come fare per ottimizzare i costi ed evitare di spendere denaro inutilmente, senza per questo rinunciare alla copertura di cui si ha bisogno.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al portale Preventiviassicurazioneonline.com, che si propone come valida guida alle assicurazioni online economiche e come strumento per richiedere in pochi minuti i preventivi gratuiti, confrontarli, scegliere la polizza più vantaggiosa e procedere con la sottoscrizione direttamente online, senza dover andare in filiale. Il portale mette anche in evidenza le polizze scontate, che rendono ancora più conveniente stipulare una RC auto online.

Assistenza professionale nel momento del bisogno

Le compagnie assicurative che si sono aperte ai canali digitali hanno ideato anche un servizio di assistenza professionale, al quale gli utenti possono rivolgersi per qualsiasi informazione o domanda.

I clienti potranno mettersi in contatto con la loro compagnia assicurativa tramite web, oppure potranno effettuare una chiamata telefonica per parlare direttamente con un consulente che mette a disposizione serietà e professionalità al fine di rispondere alle richieste del cliente. Tra gli aspetti da valutare prima di scegliere una polizza rientra, quindi, anche il servizio di assistenza, la cui efficienza può essere conosciuto leggendo le recensioni degli altri clienti e le testimonianze che sono state condivise in rete.