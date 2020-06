TERMOLI. Ecco il video ufficiale per la manifestazione di protesta sul diritto alla salute e alla sanità pubblica che si terrà a Campobasso alle ore 10, presso lo spazio antistante al Consiglio regionale.

Nei giorni scorsi diverse le iniziative di sensibilizzazione, con assemblee e comizi pubblici in Molise per il diritto alla salute dei molisani e per la riapertura degli ospedali e dei reparti smantellati e privi di servizi sanitari necessari ai vari territori di Agnone, Isernia, Venafro, Termoli e Larino.

«Ospedali falcidiati da una politica regionale che continua a favorire i privati e incapace di rispondere alle reali esigenze delle persone che sempre di più si sentono abbandonate, un diritto basilare necessario è la sanità pubblica, con un buco vergognoso di oltre cento milioni di euro mentre il governo nazionale continua a far pagare amaramente solo i molisani, non un piano di controllo sulla regione e nemmeno un azzeramento del cappio debitorio. Continua il nostro percorso di lotta e di costruzione per il ripristino dei diritti e dell'equità sociale per dare forza direttamente alla base per non continuare a subire.

I molisani hanno la possibilità di riscattare dignità e diritti. Una classe politica in primis quella della regione Molise che ha continuato imperterrita anche sulla distruzione della sanità pubblica, oltre cento milioni di euro di buco, ospedali e reparti chiusi o al collasso, tempi apocalittici di attesa per visite e assistenza. I nostri territori sono in ginocchio. Ora chiedere il conto tocca alla gente che subisce quotidianamente».

Numerose le associazioni che si ritrovano oggi dietro la dicitura dell’aggregazione di liberi cittadini in lotta per la sanità e gli ospedali pubblici.