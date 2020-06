TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo una nota dal Condominio Gemini 2.

«A fine maggio abbiamo contatto la Rieco per il ritiro dello sfalcio del giardino condominiale, specificando che la quantità di materiale da raccogliere era molta, e che essendo un condominio posto sul lungomare Nord e non avendo spazio davanti, gli sfalci non potevano essere messi sul suolo pubblico in quanto sarebbero stati pericolosi per gli automobilisti, ma all'interno del condominio stesso.

Ci è stato dato appuntamento per venerdì 19 giugno, abbiamo accettato senza problemi. Arrivato il fatidico giorno, all'arrivo del camion che sosteneva che non eravamo in elenco per la raccolta, si procede alla raccolta degli sfalci.

Dopo circa 20 minuti di lavoro, con il cassone non pieno, l'operatore dice che deve andare via senza finire la raccolta in quanto era atteso a Rio Vivo per la ritiro di 40 sacchi.

Le rimostranze non sono servite a nulla, è stata inviata una mail alla Rieco spiegando il tutto, alla quale non abbiamo ricevuto risposta. Nella giornata di Sabato finalmente riusciamo a parlare con un'operatore della Rieco che ci comunica che la raccolta verrà portata a termine il giorno 10 luglio, oltre 40 giorni dopo dalla prima richiesta. Il servizio che definire pessimo è un mero eufemismo, ci porterà nei prossimi giorni a contattare un privato che provvederà dietro compenso alla raccolta.

Considerando che all'interno del condominio sono presenti 48 unità abitative, che tutte pagano regolarmente la Tari, considerando anche che il condominio è abitato per circa 3 mesi all'anno, e che i problemi riguardano spesso e volentieri anche la raccolta normale dei rifiuti, il comportamento e l'atteggiamento della Rieco Sud e dell'operatore intervenuto venerdì scorso, sono a dir poco imbarazzanti. È assurdo pensare che quello che è un diritto in quanto pagato attraverso la Tari con la Rieco Sud non si riesce ad avere».