Chi ha sfregiato il volto della Madonna in piazza Sant'Antonio?

TERMOLI. «Chi ha sfregiato il volto della Madonna sulla lunetta della porta dell'ex chiesa di Sant’Antonio a Termoli?» Per intenderci quella che per anni abbiamo conosciuto come Galleria civica d’arte contemporanea. Il viso di Maria è pressoché distrutto, ma vi sono crepe tutte intorno, anche su Gesù bambino. Tre le ipotesi, incuria e abbandono, visto che il progetto di riqualificazione della struttura non è ancora partito, atti vandalici con relativa sassaiola e addirittura gesti blasfemi, in vilipendio di simboli sacri. Qualunque fosse la realtà, quello che resta ora in piazza Sant’Antonio è inqualificabile e si spera che presto si correrà ai ripari.